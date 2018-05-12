ИТОГИ: Торжество инаугурации, предсказуемость утверждения премьер-министра и солнечная встреча Дня Победы в Мурманске

Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии Александра Ретунская. Череда майским праздников подошла к завершению, однако тёплые деньки никак не дают северянам настроиться на рабочий лад. Эта неделя запомнится нам инаугурацией президента страны, массовыми мероприятиями празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и рекордными ценами на бензин.

7 мая в Москве Владимир Путин, президент России, уже в четвертый раз принёс клятву. На инаугурации присутствовали свыше 5 тысяч гостей. Среди них были и жители Мурманской области, в том числе глава региона Марина Ковтун, которая написала в своем твиттере, что ей «выпала честь принять участие в историческом событии». В списке приглашенных значились спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, руководитель областной общественной палаты Юрий Мананков и доверенные лица Путина - главврач областной больницы Александра Будова, гендиректор Мурманского морского торгового порта Александр Масько и руководитель компании «Атомфлот» Вячеслав Рукша. Среди гостей были сенаторы и депутата нижней палаты парламента страны, представители ОНФ: Алексей Веллер Алесей Лященко, Юлия Величко, Татьяна Кусайко, Максим Сахневич. Среди гостей оказался и житель города Апатиты Алексей Чуфырев, руководитель военно-спортивного патриотического объединения «Вымпел - Полярные волки».

- Блеск звёзд Героев России, среди которых узнаешь лица своих друзей и командиров. Актеры, которых ты привык видеть на телеэкране. Губернаторы, депутаты Госдумы. Все эти люди вчера смотрели, как Президент приносит клятву государству и народу. Волнительно. Торжественно. Ощущение причастности к большому и значимому событию, - написал Алексей Чуфырев на личной странице в «ВКонтакте».

Выборы прошли и цены на бензин поползли вверх. В апреле, по данным Росстата, были побиты исторические рекорды. Теперь вся надежда на новый кабинет министров и усилия антимонопольной службы по изменению правил игры, когда всё топливо идёт на экспорт, а на бирже АЗС борются за каждую бочку топлива. Кто виноват, что делать? На это уже есть предложения эксперта Союза по топливным рынкам.

Каким будет состав нового правительства страны, мы узнаем в течение ближайших двух недель. Имя премьер-министра останется прежним - Дмитрий Медведев остался в своём кабинете. «За» проголосовали 374 депутата Государственной Думы , против – 56, воздержавшихся не было. Назначение Медведева поддержали фракции «Единой России» и ЛДПР, а значит и депутаты от Мурманской области Алексей Веллер и Алексей Лященко, против выступили представители фракций КПРФ и «Справедливая Россия».

Около 900 военнослужащих приняли участие в параде Победы и прошли по центральной площади города, в том числе и члены экипажа авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», атомной подводной лодки «Гепард», пограничники и нахимовцы. Отметим, что парад принимал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Также в параде были задействованы 49 единиц военной техники, среди которых легендарный танк Т-34, отечественный мотоцикл «Урал» М-72, артиллерийская установка СУ-100 и американский средний танк М4А2 «Шерман».

Сотрудники телеканала «Арктик-ТВ» провели прямую трансляцию с парада Победы и торжественного митинга у памятника Алёше для тех, кто не смог принять участие в праздничных мероприятиях лично. Также по городу ездил передвижной пункт «Арктик-ТВ» - ретро автомобиль «Москвич» красного цвета. На фотоне одного из первых изделий отечественного автопрома можно было сфотографироваться.

Журналисты областная газеты «Мурманский вестник» очень точно подметили, что в этом году была нарушена, пожалуй, главная традиция в праздновании Дня Победы, в этот день в Заполярье не было снега. Все прекрасно, но меня, как обывателя, волнует вопрос, смогут ли найти злоумышленников разрезавших праздничный баннер с фронтовыми фотографиями и символикой праздника накануне 9 мая. Как скоро теперь поменяют асфальт на улице Ленинградской, вспаханный во время праздника гусеницами танков.