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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.20 19:30

Итоги традиционного конкурса «Учитель города» подвели в Мурманске

В этом году за титул соревновались 30 педагогов в двух номинациях.

Молодые и талантливые, только начинающие свой профессиональный путь и творческие педагоги со стажем, стали участниками конкурса «Учитель города Мурманска – 2020». У каждого из них разный подход к обучению, идеи и свой уникальный опыт работы, но неизменно объединяет их одно – любовь к детям.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Если говорить о мурманских учителях, то конечно это каста, это люди высочайшего уровня профессионализма, люди искренне преданные своему делу. А самое главное, беззаветно любящие наших детей. Если бы они их не любили беззаветно, то у нас бы не было таких результатов».

Конкурсные задания в этом году остались прежними, а формат их проведения изменился. Перед учителями стояла непростая задача – продемонстрировать свои умения и навыки в онлайн-режиме. Но и это нашим педагогам оказалось по силам, ведь они уже давно приспособились к дистанционным занятиям с применением современных технологий.

Юлия Пономаренко, учитель математики МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»: «период пандемии у меня, к счастью, был уже шестой класс. Это достаточно взрослые дети и их организовать было достаточно просто. Все были технически грамотные, поэтому все уроки проходили хорошо. Мы вели онлайн-уроки, всё было прекрасно».

Из года в год наши учителя показывают очень хорошие результаты не только на региональном уровне, но и на федеральном. Их воспитанники демонстрируют блестящие знания на государственных экзаменах, конкурсах, олимпиадах и научных конференциях различных уровней.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы гордимся тем уровнем образования, который сложился в городе Мурманске и гордимся по праву. Результаты работы наших учителей, наших школ неоднократно оценивались как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы обязаны оценить работу наших учителей и на муниципальном уровне».

Победителю и призерам конкурса профессионального мастерства педагогов вручили памятные призы и премию в размере двухсот и ста тысяч рублей соответственно. Как признаются учителя, материальная поддержка  - это, конечно, хорошо, но главное в их работе – это знания, которые они передают юным мурманчанам.

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Последние комментарии

Zviygincew
06.10.20 19:50
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Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова), зам. директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
06.10.20 14:59
Зам. Председателя Совета депутатов, член "Единой России" Белошеев, помимо патриотической работы НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, заниматься и проблемами горожан, а не ТОЛЬКО ПОКАЗУХОЙ, которой Вы занимаетесь уже на прот
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Bujhm G.
06.10.20 11:07
Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
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