ИТОГИ: Трагедия в Кемерово задала информационный тон всей неделе

Здравствуйте, время подводить итоги. В студии Александра Ретунская. Всероссийский день траура по погибшим в Кемерово, вагоны, сошедшие с рельс, новые подробности в деле о взрыве газа на улице Сверлова, вопросы безопасности снова в приоритете. Сделаем ли мы правильные выводы или ограничимся поиском виновных.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору в Мурманской области Владимир Гусев заверил на встрече с губернатором, что никакой кампанейщины после трагедии в Кемерово не будет. В первую очередь будут проверяться гипермаркеты, где есть кинотеатры и зоны отдыха детей, а таких в Мурманской области 13. По словам Владимира Гусева, специалисты проверят исправность пожарной сигнализации, работоспособность систем пожаротушения и управления эвакуацией. На особом контроле – подготовка персонала развлекательных комплексов. На втором этапе тотальных проверок эксперты проинспектируют меры безопасности во всех спортивных центрах региона и домах культуры.

По поручению Генеральной прокуратуры такие проверки в регионах страны уже начались, первыми с писке ревизоров значится торгово-развлекательный центр «Северное Нагорное» в Мурманске...