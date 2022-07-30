ИТОГИ: Тревоги и радости северян - бетонный «Алёша» дал трещину, на самой северной яблоне наливаются плоды

Пришло время подводить итоги уходящей недели. Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. Вступительная кампания-2022! А какой конкурс в Мурманском медицинском колледже в постпандемийный период? Узнаем у директора Андрея Савенкова. Город и горожане в летний период! Ремонтируем, строим и украшаем. Как муралы могут изменить облик целого района областного центра? Расскажет мурманская художница Мария Михайленко. И конечно же - обзор самых заметных событий недели на канале «Арктик-ТВ» в ближайший час.

Пришло время подводить итоги уходящей недели. Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Вступительная кампания-2022! А какой конкурс в Мурманском медицинском колледже в постпандемийный период? Узнаем у директора Андрея Савенкова.

Город и горожане в летний период! Ремонтируем, строим и украшаем. Как муралы могут изменить облик целого района областного центра? Расскажет мурманская художница Мария Михайленко.

И конечно же - обзор самых заметных событий недели на канале «Арктик-ТВ» в ближайший час.

Недавно жители Мурманска заметили трещины на главном символе города – монументе «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Северяне переживают за «Алёшу» и крайне обеспокоены ситуацией. Глава администрации города отреагировал незамедлительно на сообщения в соцсетях и СМИ, успокоил северян.

По мнению Юрия Сердечкина, знаковым местам столицы Заполярья нужна особая забота и внимание. По славам сити-менеджера, с момента завершения строительства в 1974 году серьёзно ремонтировали памятник всего один раз. И это за 48 лет!

В ходе недавнего обследования выявили «ветхость конструкции по причине физического износа», «существенное снижение прочности бетона». За сухими инженерными формулировками - судьба памятника, без которого невозможно представить наш город-герой, отметил Юрий Сердечкин.

В срочном порядке готовим материалы для привлечения специалистов по комплексной оценке состояния и выработке предложений по ремонту, подчеркнул глава.

Первые участники программы «Свой дом в Арктике» получили сертификаты…

Вечером 25 июля произошло ЧП на одном из жилых мурманских домов по улице Марата. Часть стены обрушилась и задела крыльцо у подъезда. Пострадавших нет. Сильный грохот потревожил жильцов 23-го дома по улице Марата в Мурманске. Один из его жителей рассказал нам, что накануне в районе 22-х часов, отвалившийся с высоты 8-го этажа кусок фасада и стены, рухнул вниз и надломил сделанный из армированного бетона козырек, над входом в подъезд.

Сергей Мельников, житель дома (ул. Марата, 23): «Отвалившийся кусок фасада висел, отслоившись от основной массы штукатурки, наверное, в течение года».

Блок из штукатурки и кирпичей отделялся от стены дома постепенно. Такого обрушения, по мнению горожан, можно было бы избежать, но на данную проблему жилищные службы должного внимания не обращали.

Лишь по счастливой случайности в момент, когда произошло ЧП, никто не проходил мимо.

Сергей Мельников, житель дома (ул. Марата, 23): «Рядом площадка детская… Маршрут детей на детскую площадку как раз пролегает мимо нашего дома, детвора, как правило, пробегает по нашему крыльцу, крутится на этих поручнях как на турничках. Они прибегает сюда, собираются, играют здесь на крыльце и обратно возвращаются».

В этот раз представителям управляющей компании пришлось пошевелиться. Они уже вытащили из стены плохо закреплённые кирпичи и приступили к уборке прилегающей территории. Впрочем, ведут её специалисты как-то неактивно, отмечают жители дома.

В Госдуме решили гарантировать гражданам «несгораемый остаток» средств при любой сумме взыскания, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники. У граждан с долгами меньше 100 тысяч рублей, которые можно взыскать через работодателей и Пенсионный фонд, запретят списывать остатки средств в размере прожиточного минимума.

Как выяснили «Известия», такой законопроект внесёт 27 июля группа депутатов Госдумы. Он позволит устранить пробел, возникший после принятия закона о взыскании долгов через судебных приставов или банки.

Авторы инициативы хотят защитить наиболее уязвимые категории граждан — в 2020 году должниками было более 1,3 млн пенсионеров. Эксперты считают инициативу логичной в условиях высокого уровня закредитованности населения.

В Мурманском областном онкологическом диспансере прошёл очередной мастер-класс. Хирурги из Татарстана обменялись опытом со своими заполярными коллегами в области маммопластики. Современная медицина развивается весьма динамично и медикам приходится постоянно учиться, обмениваться опытом. Поэтому в Мурманский областной онкодиспансер пригласили хирургов из Казанской государственной медицинской академии. Приезжие специалисты показали нашим врачам мастер-класс в области реконструкции молочной железы. В прошлом году с этой же целью в Татарстан ездили мурманские врачи.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «За последние 8 месяцев мы выполнили уже десятки операций, которые направлены на реабилитацию после радикальных хирургических вмешательств по поводу рака молочной железы. Для того чтобы нам изучить все нюансы этих операций, чтобы они приносили максимальный эффект, мы пригласили двух опытнейших докторов из Казани для того, чтобы провести совместные операции, а наши доктора ещё раз убедились, что наша техника выполнения всех манипуляций максимально эффективна».

В зависимости от тяжести течения болезни пациенткам с раком груди нередко приходится проходить через довольно травмирующую операцию. Мастэктомия – процедура удаления либо поражённого участка, либо всей железы целиком. Поскольку грудь для любой женщины – это признак женственности и сексуальности, утрата её в процессе лечения приводит к психологической травме, депрессии и иным ментальным расстройствам. Помимо физиологических и эстетических последствий данная манипуляция часто провоцирует разводы – после операции распадется около 30% семей. Однако современная медицина направлена не только на спасение жизни, но и на восстановление её качества.

Артур Исмагилов, заведующий кафедрой пластической хирургии Казанской государственной медицинской академии: «Если лет 20 назад просто хоть что-то на месте груди удовлетворяло женщину, то сейчас женщина хочет чувствовать себя после реконструкции также, как после любой эстетической хирургии - грудь должна выглядеть не то что как была, а в идеале, чтобы она стала лучше, чем была. Поэтому мы стремимся улучшить эстетические результаты наших операций».

Импланты для этой процедуры используются те же, что и в операциях по увеличению груди. Мурманский областной онкодиспансер применяет продукцию, сделанную в Бразилии. В целом, казанские профессионалы оказались под приятным впечатлением от мастерства и оснащённости своих заполярных коллег.

Хасан Губайдулин, заведующий отделением хирургии Клинического онкологического диспансера Минздрава Республики Татарстан: «Все операции очень технологичные. Есть операции, которые невозможно сделать без хорошего инструментария, без хороших расходных материалов. К сожалению, это и дорого, и сложно, но ваша администрация, я считаю, что, в этом плане работала просто на отлично. Мы много ездим, много помогаем, много обучаем, к себе приглашаем. Я знаю о ситуации во многих диспансерах, хочу сказать, что у вас она даже получше, чем у нас».

И это не удивляет – онкодиспансер не так давно обновил свой парк медицинской техники. Благодаря федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» и нацпроекту «Здоровье» учреждение получило несколько новых томографов и маммографов. Все они могут быть объединены в единую цифровую сеть для получения объёмных и достоверных данных.

Александр Давыденков, заместитель главного врача по лечебной работе Мурманского областного онкологического диспансера: «Эта работа подготовительная, но мы получили хороший результат. ¾ злокачественных новообразований молочной железы мы выявляем в области на ранних стадиях. Это органосохранные операции, а там, где нужно выполнять радикальную мастэктомию – удаление всего органа, начали задумываться, что нужно качество жизни и реабилитация женщин и в социальном плане, и в психологическом – восстановление молочной железы».

Стоит добавить, что реконструкция железы может быть проведена как сразу же, так и спустя некоторое время. Операции выполняются бесплатно, в рамках ОМС.

На портале «Госуслуги» появился сервис, с помощью которого можно дистанционно прикрепиться к поликлинике. Такая возможность есть у жителей почти в сорока регионах страны, включая Мурманскую область. Запуск услуги состоялся месяц назад, но тогда воспользоваться ей могли жители 29 субъектов. Теперь же сервис доступен в 38 регионах.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно в обязательном порядке проверить данные паспорта, полиса ОМС. Следующим шагом станет указание телефона, адреса и актуальной электронной почты. И самое главное, стоит выбрать необходимую поликлинику в своём регионе. Как говорят специалисты, сервисом воспользовались уже более 5 тысяч человек. До конца года его действие распространится на все регионы.

Грибной сезон открыт в этом году раньше обычного. Места для сбора можно найти как в лесу, так и на любой сопке в черте города. Сыроежки, волнушки, подберезовик - каких только грибов не найдешь в лесах нашего региона. В этом году сезон сбора дикоросов начался раньше обычного, что не может не радовать грибников. Но важно не забывать о правилах поведения в лесу.

Денис Иванов, спасатель 1 класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра: «Перед выходом в лес лучше сообщить об этом в аварийно-спасательную службу. Люди любят холить в лес в зелёной форме, пятнистого цвета. Она немаркая, но лучше одеть какую-то яркую одежду, взять с собой набор запасной сухой одежды, дождевик, тёплую куртку. Надо взять и минимальный набор продуктов: банка тушенки и достаточно шоколадки, если однодневный выход. Очень важно предупредить родственников и знакомых, сообщив, куда идёшь, на какое время, когда собираешься возвращаться».

Специалисты спасательной службы отмечают места, где чаще всего теряются люди – это станции Пяйве и Моккет в Кольском районе.

Денис Иванов, спасатель 1 класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра: «Об этих местах у нас есть печальная статистика, мы знаем эти места, где обычно теряются грибники. Сейчас район станции Пяйве. Позже, в сентябре, когда будет брусника, это Марфинская дорога - от Верхнетуломкого в сторону турбазы Вува».

Журналисты «Арктик-ТВ» решили тоже открыть грибной сезон. И почти у дороги между березами и осинами попадается подберезовик. Как говорят грибники, это очень ароматный гриб, который подходит и для варки, и для жарки.

А вот Елена собирает грибы практически всю жизнь, но уходить далеко в лес не решается. Предпочитает собирать дары природы на сопках в черте города. Для неё это хобби, от которого получаешь массу удовольствия.

Елена Гурьева, грибник: «Это тихая охота. Сейчас с работы пришла, думаю, что надо в лес сходить. А я уже вчера была, сколько провозилась, сколько проходила - часа три. Потом часа два чистила грибы, потом их обработать надо - часа три-четыре. Это ж полный рабочий день! Думаю, не пойду больше никуда. А сейчас пришла и думаю: в лес таки манит. Вот так и манит, думаю, найду не найду, пошла-ка я прогуляюсь. Просто погулять по свежему воздуху, птичек послушать, найду, значит найду».

Елена собирает разные грибы: и подберезовики, и сыроежки, и подосиновики, и валуи. Как отмечает грибник, валуи «в соление отличная штука» и делится с нами своим рецептом:

«Они для соленья, для засолки хороши. Три дня вымачиваешь в воде, меняешь воду каждый день, а потом по баночкам, чесночку туда, кто какие специи кладёт, перекладываешь в банку слой за слоем: опять чеснок, слой грибов. Потом закатываешь всё и в холодильник. Через месяц можно уже кушать».

Грибников в лесу можно встретить независимо от дня недели. В районе Серебрянки мы натолкнулись на Александру, которая призналась, что грибы любит собирать с детства: родители приучили. Женщина любит ездить по разным местам и всегда идёт в лес только с группой знакомых.

Александра Линник, грибник: «Гуляешь, дышишь свежим воздухом. Азарт такой берёт: побольше собрать! Потом мы делаем грибную икру, закатываем, жарим, морозим на зиму. Очень вкусно».

Как отмечают грибники, которые уже в этом году собрали ни одну корзину, урожай для июля неплохой. Впрочем, время у любителей тихой охоты ещё много, первые заморозки, до которых можно ходить за дикоросами, обычно приходят только в сентябре.

Собака друг человека. В регионе появляется все больше добровольцев, которые готовы со своими питомцами спасать жизни людей. «СеверСпас» работает в Мурманске, Североморске, Кировске, Апатитах, Кандалакше и Ковдоре.

Добровольческое объединение «СеверСпас» занимается поиском людей с помощью собак. На языке поисковиков их называют расчёт «Дейзи» или расчёт «Аллигатор», в зависимости от клички собаки. Сейчас в Мурманске 14 расчётов. Перед тем, как стать добровольцем, необходимо пройти отбор.

Валентина Шарыгина, руководитель ДО ПСО «СеверСпас»: «У нас бывало, что приходили люди, которые хотели присоединиться к нам, но не подходили физически. Будет честны, это физическая нагрузка, необходимо ходить и по лесу долго, и это далеко не пять метров - прошёл и всё - работа закончилась. Например, работа ПТП с поиском тел погибших - это надо далеко ходить, как правило, поиск у нас в лесах проходит. Нужно быть ловким и быстрым».

«СеверСпас» заключил соглашение с клубом служебного и пользовательского собаководства «Цербер» на оказание услуг по подбору и первичному курсу дрессировки собак. После сдачи экзаменов животные могут приступать к поискам. Работа ведётся в трёх направлениях: поиск по следу, поиск тел погибших и поиск живых людей. Заявки на привлечение собак поступают двумя способами: через следственный комитет и напрямую.

Валентина Шарыгина, руководитель ДО ПСО «СеверСпас»: «И к нам обращаются напрямую, например, родственник пропавшего сообщает о том, что пропал человек, мы помогаем им организовать все юридические моменты с заявлением. Рассказываем, как правильно написать, как правильно начать поиски. С этого момента начинаем уже свою «вторую линию» проводить: выезд на местность для того, чтобы начать поиски локально».

Большая часть добровольцев – женщины. Одна из них - Евгения Сотниченко из Мурманска, работает в детском саду. Узнала, что идёт набор волонтёров в «СеверСпас», решила попробовать. Собаке по кличке Аллигатор два года. Сейчас они на стадии обучения по направлению поиск тел погибших. Евгения Сотниченко, расчёт «Аллигатор»: «Это не от породы зависит. Это зависит от самой собаки. Там же проводятся тесты: как ест собака, как гуляет собака, как играет собака. Поэтому по разным направлениям собаки подбираются: либо на след, либо ПСС, либо на ПТП. Нас выбрали на ПТП».

А вот Татьяна Капутина со своим бордер-терьером по кличке Дейви Джонс уже прошли отбор. Собаке два года, но дрессировать её начали с шести месяцев. Их расчёт работает по поиску живых людей.

Татьяна Капустина, кинолог: «Для начала собаку учат реагировать на любого сидячего или лежачего человека. Она должна просто подойти к нему, за это получает много еды и очень вкусной еды. Собака начинает реагировать на любого сидячего человека, а позже этот человек уже начинает прятаться за кустики, уходя всё дальше и дальше. Собака начинает его искать. Команда: «Ищи!», - это не для того, чтобы искать человека, собаке надо сидеть около человека и лаять».

Мы решили проверить, а как работает собака на местности по поиску живых людей. Моя задача спрятаться и не реагировать на лай, пока не подойдёт кинолог.

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Сейчас мы экспериментируем с собаками «СеверСпас». Собака Дейв будет искать меня в этих кустах, я сижу максимально тихо, а пёс должен найти меня»…

С 20 января по апрель текущего года в регионе прошло 191 поисковое мероприятие. Сейчас идёт набор в отряд добровольцев в Кировске и Кандалакше.

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Жители Мурманска скоро будут собирать урожай яблок. И это не шутка! Самая северная в Мурманске яблоня дала плоды.

Расположено дерево в сквере у Мурманского областного драматического тетра, недалеко от памятника пограничникам Арктики. Но найти ее не так-то просто, яблоня как бы спрятана от посторонних глаз. А это идёт ей только на пользу.

Конечно, заполярные яблочки - не чета южным и больше похожи на крупные ягоды, впрочем, сорт из Сибири так и называется «Ягодный».

Редкое для наших широт дерево красиво цветет весной, а в «родных» для себя краях еще и наливается красным цветом, но в Мурманске плоды мимикрируют с листвой. Быть может еще не время собирать урожай?!

Высаживают данный сорт яблонь в основном в декоративных целях или же для селекции.