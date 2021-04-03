ИТОГИ: Тревожная семидневка – авария в Никеле, родные забыли про свою мать, глыба льда упала на автомобиль, изувер расстрелял Волчка

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

Коммунальная авария в Никеле, снежный регби и брошенные на произвол судьбы старики, замученные в приютах животные… Сегодня гостями нашей студии станут представители благотворительных организаций, волонтёры, спортсмены и зоозащитники.