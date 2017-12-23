ИТОГИ: Три кита для чуть-чуть потерянной молодёжи, или Свежее пивко к выборам президента

Здравствуйте! В России стартовала президентская кампания. Мурманские «фронтовики» войдут в состав инициативной группы по выдвижению Путина в кандидаты в президенты. Конституционный Суд страны обязал работодателя платить «полярки» и северный коэффициент сверх МРОТа, вопрос только в том, где теперь найти 2 миллиарда рублей только для выплат мурманским бюджетникам. Вместе с нашими экспертами и гостями, а сегодня в студии «Арктик-ТВ» появятся и «фронтовики», и спасатели, и сенатор, мы подведём итоги уходящей недели в одноимённой программе «Итоги».

Мурманчане живут предвкушением новогодних каникул. Рабочие коллективы провожают год праздничными корпоративами, а губернатор под занавес уходящего года встретилась на ежегодной пресс-конференции с представителями прессы. Журналисты, конечно же, задали вопросы по всем резонансным темам, начиная с заявления директора Мурманского рыбокомбината и заканчивая гипотетической отставкой главы.

В Мурманской Думе состоялись «Рождественские чтения» с участием представителей духовенства. Говорили о нравственном воспитании молодёжи.

- Мы сегодня обсуждаем целый спектр проблем, среди которых и проблемы кризиса семьи, нас ошеломляет количество абортов в стране, брошенных детей, малолетняя преступность, детские суициды, - говорит Константин Жданович, руководитель отдела религиозного образования Мурманской и Мончегорской епархии. - Только во взаимодействии государства и церкви эти вопросы можно решать.

Нравственность, духовность, образование. Вот три кита, на которых, по мнению богослужителей, строиться воспитание молодого человека, крепко и уверенно ступающего по жизни. Чего не хватает современным детям, так это правильной опоры или примера, на которые можно равняться, видимо слишком много в современном мире соблазнов. Именно они перетягивают внимание от серьёзных вещей, будь то общественная деятельность или политика.

- Наша молодёжь немного отстранена от участия в политической, общественной жизни, хотя потенциал огромный у наших молодых людей, - считает Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы. - Настолько они умные, настолько они сегодня огромное желание имеют, чтобы вникать, чтобы участвовать во всех наших процессах, но они чуть-чуть потеряны.

Кстати на минувшей неделе были озвучены статистические данные, в которых утверждается, что наши подростки меньше замечены в правонарушениях. Совсем скоро при регионально Думе появится молодёжный парламент, свою «молодёжку» создал и Общероссийский народный фронт.

Теперь мы знаем, что экологи торгового порта - члены местного ОНФ. Связаны ли эти события между собой, или нет, судить не берусь, но на этой неделе в порту установили ещё 4 пылеподавляющие «пушки». И шестиметровые блоки ограждения, которые сократят пыление более чем в два раза.

Я знаю одно предприятие в Мурманской области, где до последнего времени висел большой билборд с изображением президента и премьер-министра страны. Интересно, сохранился ли он по сию пору, можно ли этот огромный плакат с началом президентской гонки считать агитацией? Радует, что отныне изображение Путина украшает собой не простаивающие цеха, а новое модернизированное производство - на прошлой неделе завод возобновил свою работу на новом оборудовании.

В Кандалакше увлеклись малой архитектурой. Накануне там открыли памятник тюленю. Теперь получается, что в Мурманске сидит кот Семён, а на юге области лежит тюлень Григорий. Работы по благоустройству Аллеи дружбы завершились в Кандалакше недавно, а новшества всё продолжаются. На торжественной церемонии открытия любимой зоны отдыха жителей Кандалакши, местный ремесленник и талантливый скульптор Валентин Мыздриков представил горожанам своё творение - скульптуру гренландского тюленя. Создатель признался, что во время кропотливой работы над изображением ластоногого привязался к нему и даже дал ему имя Григорий. Подобные олицетворения всегда наделяют скульптуры какими-то магическими свойствами, тут же рождают новые традиции: если потереть тюленю нос и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Желание загадал и глава города Михаил Павлов.

А мурманские градоначальники открыли на уходящей неделе самый большой в областном центре стадион в микрорайоне Росляково.

А открылась предпоследняя неделя года сообщением о дерзком похищении. Злоумышленники держали мурманчанина в багажнике автомашины, пока сотрудники правопорядка её не задержали на автодороге «Кола».

А глава города Полярные Зори на этой неделе отметил свой второй день рождения. Пользователи социальных сетей во вторник прочитали на страничке чиновникам следующее сообщение: «По дороге в Мурманск, на перевале, на скользкой дороге понесло нас на встречу фуре. Водитель действовал профессионально и смог уйти от столкновения. Все живы и здоровы. Берегите себя и будьте осторожны на дорогах».

Зимой работы добавилось не только сотрудникам ГИБДД, но и спасателям. Накануне в Мурманске проверили готовность МЧС к новогодним праздникам.