ИТОГИ: Три кита для чуть-чуть потерянной молодёжи, или Свежее пивко к выборам президентаПенсионный фонд гарантирует, что задержек с выдачей пенсий не будет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»23.12.17 20:30

ИТОГИ: Три кита для чуть-чуть потерянной молодёжи, или Свежее пивко к выборам президента

Здравствуйте! В России стартовала президентская кампания. Мурманские «фронтовики» войдут в состав инициативной группы по выдвижению Путина в кандидаты в президенты. Конституционный Суд страны обязал работодателя платить «полярки» и северный коэффициент сверх МРОТа, вопрос только в том, где теперь найти 2 миллиарда рублей только для выплат мурманским бюджетникам. Вместе с нашими экспертами и гостями, а сегодня в студии «Арктик-ТВ»  появятся и «фронтовики», и спасатели, и сенатор, мы подведём итоги уходящей недели в одноимённой программе «Итоги».

Мурманчане живут предвкушением новогодних каникул. Рабочие коллективы провожают год праздничными корпоративами, а губернатор под занавес уходящего года встретилась на ежегодной пресс-конференции с представителями прессы. Журналисты, конечно же, задали вопросы по всем резонансным темам, начиная с заявления директора Мурманского рыбокомбината и заканчивая гипотетической отставкой главы.

В Мурманской Думе состоялись «Рождественские чтения» с участием представителей духовенства. Говорили о нравственном воспитании молодёжи.

- Мы сегодня обсуждаем целый спектр проблем, среди которых и проблемы кризиса семьи, нас ошеломляет количество абортов в стране, брошенных детей, малолетняя преступность, детские суициды, - говорит Константин Жданович, руководитель отдела религиозного образования Мурманской и Мончегорской епархии. - Только во взаимодействии государства и церкви эти вопросы можно решать.

Нравственность, духовность, образование. Вот три кита, на которых, по мнению богослужителей, строиться воспитание молодого человека, крепко и уверенно ступающего по жизни. Чего не хватает современным детям, так это правильной опоры или примера, на которые можно равняться, видимо слишком много в современном мире соблазнов. Именно они перетягивают внимание от серьёзных вещей, будь то общественная деятельность или политика.

- Наша молодёжь немного отстранена от участия в политической, общественной жизни, хотя потенциал огромный у наших молодых людей, - считает Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы. - Настолько они умные, настолько они сегодня огромное желание имеют, чтобы вникать, чтобы участвовать во всех наших процессах, но они чуть-чуть потеряны.

Кстати на минувшей неделе были озвучены статистические данные, в которых утверждается, что наши подростки меньше замечены в правонарушениях. Совсем скоро при регионально Думе появится молодёжный парламент, свою «молодёжку» создал и Общероссийский народный фронт.

Теперь мы знаем, что экологи торгового порта - члены местного ОНФ. Связаны ли эти события между собой, или нет, судить не берусь, но на этой неделе в порту установили ещё 4 пылеподавляющие «пушки». И шестиметровые блоки ограждения, которые сократят пыление более чем в два раза.

Я знаю одно предприятие в Мурманской области, где до последнего времени висел большой билборд с изображением президента и премьер-министра страны. Интересно, сохранился ли он по сию пору, можно ли этот огромный плакат  с началом президентской гонки считать агитацией? Радует, что отныне изображение Путина украшает собой не простаивающие цеха, а новое модернизированное производство - на прошлой неделе завод возобновил свою работу на новом оборудовании.

В Кандалакше увлеклись малой архитектурой. Накануне там открыли памятник тюленю. Теперь получается, что в Мурманске сидит кот Семён, а на юге области лежит тюлень Григорий. Работы по благоустройству Аллеи дружбы завершились в Кандалакше недавно, а новшества всё продолжаются. На торжественной церемонии открытия любимой зоны отдыха жителей Кандалакши, местный ремесленник и талантливый скульптор Валентин Мыздриков представил горожанам своё творение - скульптуру гренландского тюленя. Создатель признался, что во время кропотливой работы над изображением ластоногого привязался к нему и даже дал ему имя Григорий. Подобные олицетворения всегда наделяют скульптуры какими-то магическими свойствами, тут же рождают новые традиции: если потереть тюленю нос и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Желание загадал и глава города Михаил Павлов.

А мурманские градоначальники открыли на уходящей неделе самый большой в областном центре стадион в микрорайоне Росляково.

А открылась предпоследняя неделя года сообщением о дерзком похищении. Злоумышленники держали мурманчанина в багажнике автомашины, пока сотрудники правопорядка её не задержали на автодороге «Кола».

А глава города Полярные Зори на этой неделе отметил свой второй день рождения. Пользователи социальных сетей во вторник прочитали на страничке чиновникам следующее сообщение: «По дороге в Мурманск, на перевале, на скользкой дороге понесло нас на встречу фуре. Водитель действовал профессионально и смог уйти от столкновения. Все живы и здоровы. Берегите себя и будьте осторожны на дорогах».

Зимой работы добавилось не только сотрудникам ГИБДД, но и спасателям. Накануне в Мурманске проверили готовность МЧС к новогодним праздникам. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Корпоративная защита есть интегрированный элемент системы национальной безопасности», - Владислав Гасумянов
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЦИК РФ проверит журналистов «на вшивость»?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 482 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
Комментарий к новости:Камчатский краб продолжает привлекать браконьеров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:15«Принцесса де Монпансье». Художественный фильм (16+)22:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)22:45«Гидравлика». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиМорковь, картофель и поваренная соль – лидеры по росту цена на прошедшей неделе-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 24 копейки, евро - почти на 40 копеек-PRO ЭнергетикуСеребрянской ГЭС-2 - 45-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыУловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика