ИТОГИ: У главы региона полномочия до 2019 года, а Владимиру Евменькову депутаты передали в руки флотскую столицу

Это программа «Итоги». В студии Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели, которые обсуждали на кухнях, в коридорах власти и на форумах. Позвольте сегодня вспомнить недавнее былое и поделиться своими думами по этому поводу.

Напомню, что наша программа называется «Итоги», а не «Прогнозы». И могу с полной ответственностью сказать, что всю рабочую неделю Марина Ковтун работала губернатором Мурманской области. Первую половину на выезде в Москве, а вторую - у себя на родине, где ей пришлось отбиваться от назойливых вопросов о возможной отставке. Официальной информации из администрации президента нет и не было, а издательский дом «КоммерсантЪ» может писать всё, что ему угодно.

- Я здесь работаю, здесь моя родина, мой дом. Мои полномочия до 2019 года. Я - губернатор Мурманской области. Что ещё надо? Я хочу, и буду работать. У меня есть большие планы. Думаю, мы вместе с вами ещё много чего сделаем, - таков лаконичный ответ на журналистский вопрос об отставки Марины Ковтун, главы региона.

Ну, например, воплотим в жизнь планы развития Териберки, которые на этой неделе были оценены, как самый амбициозный проект России. Наши чиновники из областного правительства презентовали его в столице в рамках образовательной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». Или, допустим, перережем красную ленточку на открытии после масштабной реконструкции первого мурманского роддома. Планов, действительно, громадьё…

Вернувшись из Москвы, в пятницу губернатор отправилась на инаугурацию нового глав ЗАТО г.Североморск. За всеми этими слухами мы совершенно позабыли о смене власти сразу в нескольких городах и районах Мурманской области. Терский район перешёл на новую форму организации местного самоуправления. Теперь районный Совет депутатов собирается из числа муниципальных депутатов и глав поселений. Старый Совет депутатов ушёл в отставку, новым главой района избран глава Варзуги Геннадий Попов. Врио главы администрации назначена Наталья Самойленко, бывшая до этого главой района. Конкурс на замещение должности главы администрации, скорее всего, будет объявлен в октябре.

Подтверждается информация и о повышении главы Ловозерского района Александра Шестака и его переходе в облуму. Его место, скорее всего, займет глава Ревды Валентина Агалакова, а главой администрации района может стать глава с.Ловозеро Николай Курзенев.

В Североморске теперь новый градоначальник. Местные депутаты Совета на этой неделе единогласно проголосовали за Владимира Евменькова. И уже в пятницу он присягнул на верность флотской столице.

Напомним, в Североморске поменялась система власти. Теперь управлять городом будет только глава ЗАТО, а глава администрации складывает полномочия. У единого руководителя и вся власть, и вся ответственность. Претендентов на высокий пост отбирала специальная комиссия, отдав предпочтение председателю комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимуру Лапину и полковнику полиции, начальнику Управления по контролю за оборотом наркотиков Владимиру Евменькову. Депутаты Совета депутатов Североморска, выбирая уже из двух кандидатов, проголосовали за Владимира Евменькова.

На этой неделе после летних каникул собрались на первое заседание депутаты Мурманской областной Думы. Колорит мероприятию добавили фуражки с кокардами в зале заседаний. Оказывается, за Полярным кругом у нас семь казачьих общества, в которых состоит более тысячи человек. Только два из них, так называемые реестровые, остальные действуют как общественные организации. Отныне предлагается привлекать казаков к охране общественного порядка на массовых мероприятиях, к проведению работы по патриотическому воспитанию молодого поколения, а за это им будут выделять бюджетные деньги.

Скажите пожалуйста, а казаками рождаются или становятся? По какому признаку набирают в общины? Будут ли казачьи отряды патрулировать улицы и дворы с шашками и нагайками, на конях или пешком? Подобными вопросами задавались многие граждане, в том числе и действующими депутатами. Тем не менее, закон принят большинством: «за» проголосовали 19 человек, трое были против, ещё четверо воздержались.

Начав за здравие, депутаты не сумели отстоять поправки в «собачий закон». Они, как я думаю, дрогнули под натиском зоозащитников и соцсетей, поднявших законопроект на смех. Многие из них критиковали законопроект, не вникая в суть предложений, напугав обывателей тем, что теперь бродячему псу нельзя будет даже кость бросить!

В итоге, рекомендованные думским комитетов поправки, не были приняты к рассмотрению на первом заседании думы. А вот хорошо это или плохо, что народные избранники поддались давлению, с чем связан нездоровый ажиотаж вокруг этого законопроекта, мы узнаем у одного из авторов этого документа - заместителя председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Виктории Борисовны Гомеровой…

Насколько довольны потребители качеством рыба на мурманских прилавках? Этим вопросом озадачились корреспонденты «Арктик-ТВ» на этой неделе. Мало кто из нас знает, что 1 сентября в силу вступил новый регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

На этой неделе последнее слово в ходе судебного разбирательства было предоставлено бывшему директору одной из управляющих компаний мурманского горсовета Светлане Макаровой. Её обвиняют в хищении тепловых денег. Однако, своей вины экс-депутат мурманского горсовета не признаёт. Уголовное дело в отношении Светланы Макаровой расследуют уже около двух лет. Её обвиняют в том, что будучи собственником управляющей компании и ТСЖ, она не перечисляла ресурсоснабжающим организациям деньги за коммунальные услуги, собранные с жильцов, обслуживаемых домов Часть средств со счетов аффилированных компаний, по версии следователей, Светлана Макарова присвоила себе. При этом сама Макарова виновной себя не считает. На этой же неделе в Октябрьском районном суде г.Мурманска она должна была выступить с последним словом, но сообщила, что к сказанному ранее ей добавить больше нечего. После чего суд удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу. Огласят его 6 октября этого года.

Теперь, когда управляющие компании отлучены от тепловых денег, ресурсникам самим приходится ходить по квартирам с протянутой рукой. Вернуть долги просят вежливо, но настойчиво. Убеждают северян, что кредитоваться за счёт «тепловых» денег сегодня невыгодно.

Следующее событие недели вполне можно отнести в разряд культурно- экологических. В Мурманской области состоялся масштабный субботник Учителя и школьники из Норвегии и России собрали два самосвала мусора на побережье Кольского залива. В этой акции принимал участие и Рома Жиган, хип-хоп артист, который заявил: «Я в шоке, что здесь происходит! Хожу по побережью и не могу описать это словами. Здесь на каждом квадратном сантиметре можно обнаружить мусор. Посмотрите вниз: здесь бутылки битые, я не понимаю».

В нашей жизни вообще много всего непонятного. Однако, познакомившись поподробнее с биографией и творчеством жигана я поняла, что на его примере можно рассказывать подрастающему поколению в стиле рэп о таких очевидных вещах, как например, что от тюрьмы и сумы в нашей стране не зарекаются, что у Путина любимчиков нет. Судите сами…

Рома Жиган считает, что патриотизм не мешает жить по воровским понятиям. Он слагает песни о любви к России, принял участие даже в торжествах по случаю будущей Олимпиады в Сочи.

Вы не знали до сих пор про Рому Жигана? Спросите о нём у своих детей. Вообще, больше с ними разговаривайте, чтобы не было беды. А то, пока вы были на работе, изучали биржевые сводки, или листали газету «КоммерсантЪ», подростковая уличная игра «Беги или умри» докатилась до Мурманской области.

Это была программа «Итоги» и мой субъективный взгляд на события недели, попавшие в объектив телекамер компании «Арктик-ТВ» Встретимся равно через семь дней.