ИТОГИ: Уха со сливками от губернатора, или Рыбопромышленники против!

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик–ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Из-за холодов в школах отменяют занятия, в соцсетях бурно обсуждают рецепт ухи со сливками от Марины Васильевны и снежный флэшмоб, который прошёл в Североморске. В то время, когда федеральные СМИ на этой неделе переживали за судьбу мурманчан, задержанных в Кабо-Верде, журналисты «Арктик-ТВ» проявили солидарность с рыбаками Северного бассейна, которые выступили против введения рыбных аукционов. По мнению экспертов, это приведёт к неизбежному удорожанию рыбы и массовым увольнениям моряков. Нововведения законотворцев негативно скажется на отрасли, считают рыбопромышленники края.