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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.22 20:30

ИТОГИ: Уходящая неделя порадовала северян температурным рекордом, самым ранним летним северным сиянием и открытием сезона любительского рыболовства камчатского краба

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. В ближайший час - обзор самых заметных событий и встреча в этой студии с гостями. Но обо всём по порядку. На прошедшей неделе в Мурманске был побит температурный рекорд. 17 августа 2022 года стал одним из самых жарких дней последнего месяца лета за 69 лет!

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. В ближайший час - обзор самых заметных событий и встреча в этой студии с гостями. Но обо всём по порядку.

На прошедшей неделе в Мурманске был побит температурный рекорд. 17 августа 2022 года стал одним из самых жарких дней последнего месяца лета за 69 лет!

А ещё 45 лет назад, 17 августа 1977, года ледокол «Арктика» достиг географической точки Северного полюса. В честь этого знаменательного события ФГУП «Атомфлот» совместно с троллейбусным депо выпустили на маршрут «арктический троллейбус».

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Мурманские пограничники задержали предполагаемых браконьеров, которые транспортировали продукцию из камчатского краба от побережья Кольского залива к месту переработки и хранения в Оленегорск. У нарушителей закона изъяли: автомобиль, 144 комплекта конечностей и 98 брикетов с мясом камчатского краба общим весом более 345 кг. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил свыше 8 миллионов рублей. В отношении участников противоправной деятельности возбуждены дела об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в это время в Мурманской области стартовал сезон любительского рыболовства камчатского краба. В соответствии с действующими Правилами он продлится с 16 августа до 1 декабря. Объём квоты составляет 100 тонн. В настоящий момент прорабатывается вопрос об увеличении срока добычи камчатского краба и количества особей на одну путевку, изменении в размерах орудия вылова. Подготовлен перечень соответствующих поправок. Подробная информация о правилах и условиях лова камчатского краба на территории Мурманской области находится на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства; туристическом портале региона, а также у пользователей рыболовными участками.

В Заполярье становится темнее, в северные широты приходят полноценные ночи. Для тех, кто обожает полярный день эта новость звучит удручающе, но есть и те, кто в это время начинает охотиться за северным сиянием. Фотограф из Апатитов Валентин Жиганов умудрился запечатлеть первые в этом году небесные сполохи. «Это самое моё раннее фото, до этого летнее сияние я снимал только 30 августа», - написал на своей странице автор фотографий и видеоролика. На охоту за Авророй Бореалис Валентин вышел в ночь с 17 на 18 августа. Кадры удалось запечатлеть в районе озера Имандра примерно в полночь. Если вы тоже планируете запечатлеть или хотя бы увидеть это природное явление, сейчас лучше ориентироваться на профильные ресурсы активности сияния и прогнозы погоды. Если на небе будет облачно, то увидеть сполохи вряд ли получится. Что касается сьёмки то, для качественных фотографий и видео энтузиасты используют специальную технику, например, светосильную оптику, а для сьёмки людей на фоне неба – импульсные источники света. Впрочем, и некоторые модели современных смартфонов неплохо справляются с такими сложными сюжетами.

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