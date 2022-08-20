ИТОГИ: Уходящая неделя порадовала северян температурным рекордом, самым ранним летним северным сиянием и открытием сезона любительского рыболовства камчатского краба

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. В ближайший час - обзор самых заметных событий и встреча в этой студии с гостями. Но обо всём по порядку. На прошедшей неделе в Мурманске был побит температурный рекорд. 17 августа 2022 года стал одним из самых жарких дней последнего месяца лета за 69 лет!

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. В ближайший час - обзор самых заметных событий и встреча в этой студии с гостями. Но обо всём по порядку.

На прошедшей неделе в Мурманске был побит температурный рекорд. 17 августа 2022 года стал одним из самых жарких дней последнего месяца лета за 69 лет!

А ещё 45 лет назад, 17 августа 1977, года ледокол «Арктика» достиг географической точки Северного полюса. В честь этого знаменательного события ФГУП «Атомфлот» совместно с троллейбусным депо выпустили на маршрут «арктический троллейбус».

Последние недели уходящего лета - время собирать детей в школу. Насколько это хлопотно, а, главное, дорого расскажет Анна Шинкаренко…

Прохождение медкомиссии для учеников начальной школы решено упростить – теперь анализы у детей будут принимать в школьном медкабинете...

Делегация из ДНР посетила Мурманскую область. На деловой встрече представители регионального правительства и донецкого бизнеса обсудили возможности сотрудничества...

Российский Красный Крест помогает беженцам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации. Когда можно получить гуманитарную помощь, кто её оказывает и как стать волонтёром, расскажут мои коллеги…

Недавно некоторые мурманчане обнаружили кладбище домашних животных в лесу на берегу реки Ура. Информация сразу попала в Сеть и как результат – захоронения будут ликвидированы. Что же делать хозяевам, которые хотят предать земле своих питомцев, выясняла Елена Граматчикова…

В жару утолить жажду помогают не только холодные напитки, но и чай. День самовара отмечали жители посёлка Верхнетуломский. Получился не только весёлый праздник с песнями и чаепитием, но и участники мероприятия смогли вспомнить подзабытые русские традиции...

Мурманские пограничники задержали предполагаемых браконьеров, которые транспортировали продукцию из камчатского краба от побережья Кольского залива к месту переработки и хранения в Оленегорск. У нарушителей закона изъяли: автомобиль, 144 комплекта конечностей и 98 брикетов с мясом камчатского краба общим весом более 345 кг. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил свыше 8 миллионов рублей. В отношении участников противоправной деятельности возбуждены дела об административных правонарушениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в это время в Мурманской области стартовал сезон любительского рыболовства камчатского краба. В соответствии с действующими Правилами он продлится с 16 августа до 1 декабря. Объём квоты составляет 100 тонн. В настоящий момент прорабатывается вопрос об увеличении срока добычи камчатского краба и количества особей на одну путевку, изменении в размерах орудия вылова. Подготовлен перечень соответствующих поправок. Подробная информация о правилах и условиях лова камчатского краба на территории Мурманской области находится на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства; туристическом портале региона, а также у пользователей рыболовными участками.

В Заполярье становится темнее, в северные широты приходят полноценные ночи. Для тех, кто обожает полярный день эта новость звучит удручающе, но есть и те, кто в это время начинает охотиться за северным сиянием. Фотограф из Апатитов Валентин Жиганов умудрился запечатлеть первые в этом году небесные сполохи. «Это самое моё раннее фото, до этого летнее сияние я снимал только 30 августа», - написал на своей странице автор фотографий и видеоролика. На охоту за Авророй Бореалис Валентин вышел в ночь с 17 на 18 августа. Кадры удалось запечатлеть в районе озера Имандра примерно в полночь. Если вы тоже планируете запечатлеть или хотя бы увидеть это природное явление, сейчас лучше ориентироваться на профильные ресурсы активности сияния и прогнозы погоды. Если на небе будет облачно, то увидеть сполохи вряд ли получится. Что касается сьёмки то, для качественных фотографий и видео энтузиасты используют специальную технику, например, светосильную оптику, а для сьёмки людей на фоне неба – импульсные источники света. Впрочем, и некоторые модели современных смартфонов неплохо справляются с такими сложными сюжетами.