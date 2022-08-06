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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.22 20:30

ИТОГИ: В Донецке мурманская делегация попала под обстрел, а пожилые северянки вяжут тёплые носки для защитников ДНР и ЛНР

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская. А ещё мы узнаем, как приучить детей к чтению в век гаджетов. Об этом нам расскажет президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. Заглянула в нашу студию по пути в Мончегорск и именитый филолог из Санкт-Петербурга, где уже в эти выходные состоится открытие поэтического фестиваля «Табуретка». Гостями нашей программы сегодня станут и глава Оленегорска Иван Лебедев, и руководитель отделения Пенсионного фонда в Мурманской области Вадим Корнов.

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.

А ещё мы узнаем, как приучить детей к чтению в век гаджетов. Об этом нам расскажет президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. Заглянула в нашу студию по пути в Мончегорск и именитый филолог из Санкт-Петербурга, где уже в эти выходные состоится открытие поэтического фестиваля «Табуретка». Гостями нашей программы сегодня станут и глава Оленегорска Иван Лебедев, и руководитель отделения Пенсионного фонда в Мурманской области Вадим Корнов.

Но обо всём по порядку.

Глава региона Андрей Чибис, накануне попавший под обстрел во время рабочей поездки в ДНР, сообщил что мурманская делегация не пострадала. Напомним, губернатор с рабочим визитом посетил Донецк. В своём телеграм-канале он рассказал подробности.

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