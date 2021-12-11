ИТОГИ: В горсовете Мурманска стало меньше единороссов, а «Мурманскводоканал» отметил 90-летие

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

«Гаражная амнистия» в действие! Что изменилось в региональном законодательстве и стоит ли спешить счастливым обладателем гаражей регистрировать свою собственность? Разобраться в этом вопросе нам поможет гость программы «Итоги» Виктория Минкина, министр имущественных отношений Мурманской области.

Александр Мандрусов, спасатель 1 класса мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра, расскажет нам, как избежать встречи с лавиной.

Ну, а мы начинаем выпуск с самых резонансных событий новостей уходящей недели.

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» исключил из своих рядов сразу пятерых однопартийцев из Совета депутатов города Мурманска. Такое решение партийное руководство приняло после того, как парламентарии-единороссы из областного центра во второй раз проигнорировали позицию своей же партии.

Мурманские следователи расследуют уголовное дело в отношении тренера одной из спортивных школ города, которого подозревают в развратных действиях по отношению к своей несовершеннолетней воспитаннице.

Региональный Роспотребнадзор разрешил организовать губернаторские и муниципальные ёлки в очном формате. Специалисты ведомства отметили, что представления можно провести в форме спектаклей в зрительных залах при соблюдении дополнительных санитарно-противоэпидемических мер: заполняемости в 50%; соблюдении социальной дистанции; бесконтактной термометрии всех присутствующих; обеззараживании воздуха в помещениях; перерывах между спектаклями для дезинфекции и проветривания. Лица старше 18 лет могут пройти на представления только по QR-коду или при наличии справки с результатами свежего ПЦР-теста. Среди требований также использование средств индивидуальной защиты для работников организаций и зрителей старше 14 лет, а также антисептиков при входе в здание, зрительные залы, санитарные узлы и туалетные комнаты.

Депутаты Мурманской областной Думы поддержали федеральный законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Однако решили рекомендовать профильному комитету Государственной Думы учесть свои предложения. Законопроект Государственной Думы вводит понятие QR-кода. При этом ограничения в части того, какие места нельзя без него посещать, остаются на усмотрение региональных властей. В частности, это могут быть места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и магазины. Также законопроект вводит перечень документов, которые могут послужить QR-коду альтернативой. Например, документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, а также медотвод от вакцинации. Депутаты Мурманской областной Думы закон поддержали. Однако предложили внести в список тех, кому куар-код не нужен, ещё и граждан, имеющих на руках справку о высоком титре антител. За проголосовали - 26 депутатов, против - 5 и ещё один воздержался.

На этой неделе вступило в силу распоряжение правительства об изменения х границ морского порта Мурманск. Границы изменены для строительства плавучего причала в губе Ура, который будут использовать суда портового флота. Именно их в последующем задействуют в работе с морским перегрузочным комплексом для сжиженного газа. Объект будет возведён с целью оптимизации транспортных затрат компании «НОВАТЭК», план его реализации федеральное правительство утвердило ещё в апреле 2019 года. На тот момент инвестиционный проект включал строительство двух плавучих хранилищ газа, вспомогательного причала и необходимой береговой инфраструктуры. Предварительная оценка стоимости– 70 млрд рублей. Срок возведения – 2023 год. Что касается логистики, то она выглядит так: из морского порта Сабетта в Обской губе танкеры ледового класса по Северному морскому пути будут доставлять сжиженный газ до терминала, затем он будет перегружаться на газовозы и доставляться покупателям. По некотором оценкам, объём перевалки СПГ в Мурманской области может составить до 41 млн тонн в год. С появление такого комплекса у региона появится потенциальная возможность уйти от мазутозависмости. По крайней мере, разговоры о переводе котельных на голубое топливо велись и не раз.

Лучших сотрудников «Мурманскводоканала» отметили благодарственными письмами, грамотами и памятным адресом. В этом году одному из самых стратегически важных предприятий Заполярья исполнилось 90 лет. На торжественном мероприятии слова благодарности за отличную работу, прозвучавшие из уст главы региона Андрея Чибиса, были адресованы всем, кто трудится на «Мурманскводоканале».

В Мурманском легкоатлетическом манеже чествовали активных и неравнодушных людей, для которых безвозмездная помощь окружающим является неотъемлемой частью жизни. На торжественном мероприятии наградили самых активных волонтёров, победителей конкурса «Доброволец года» в разных номинациях.

Народная рыба - мойва вновь окажется на столах северян уже в феврале нового года, об этом рассказали заполярные рыбопромышленники на итоговой пресс-конференции. Сколько пикши и трески удалось выловить в уходящем году, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Ощутить драйв от спуска с заснеженных склонов вновь могут любители зимних видов спорта. В Мурманске открылся горнолыжный сезон. Морозная северная погода не стала помехой спортсменам, покататься на сноубордах и лыжах вышли воспитанники мурманской школы олимпийского резерва. Отточить свое мастерство пришли не только они, но и юные блогеры - ученики проекта «Академия телевидения».

Пригородный электропоезд «Лыжная стрела» возобновляет свои рейсы. Об этом сообщил региональный Минтранс. Из Мурманска поезд будет отправляться в субботу утром, а возвращаться в воскресенье поздним вечером. В связи с этим изменяется и движение автобуса по маршруту №131 от станции Апатиты до улицы Олимпийской в Кировске. Кроме того, как уточнили в ведомстве, 1 января рейса «Лыжной стрелы» не будет, зато 2, 3 и 9 января она будет курсировать.

Платить за посещение природного парка «Териберка» пока не нужно. Сбор средств начнётся тогда, когда на территории будет создана базовая инфраструктура, сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В Мурманск всё-таки приедет поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис. Главный зимний волшебник отправился в большое путешествие по стране на сказочном поезде. Стоит отметить, что изначально он не должен был посетить Заполярье, однако, областному правительству удалось договориться с РЖД, чтобы сказочный персонаж приехал и в наш регион. Дед Мороз прибудет 13 января – в канун старого Нового года. Его путешествие стартовало 5 декабря и продлится 42 дня, маршрут пройдёт через 37 городов из 32 субъекта Российской Федерации – из Великого Устюга и обратно.