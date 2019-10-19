ИТОГИ: В коридорах власти идут перестановки и расстановки кадров, а МГТУ подарили рынду

Здравствуйте! Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». О чём говорили на кухнях, судачили на форумах и писали в официальной прессе - в обзоре главных событий недели на «Арктик-ТВ».

На этой неделе район Росляково отметил 123 года со дня своего основания. Праздничные гуляния состоялись на центральной площади возле ДК «Судоремонтник». В большую развлекательную программу вошли выступления артистов, конкурсы и игры. Глава города Мурманск Андрей Сысоев поздравил с днём рождения всех жителей микрорайона. А в завершении концерта, небо над Росляково осветили огни праздничного салюта.

Первое назначение в новой команде правительства. На должность министра строительства и территориального развития региона назначена Оксана Астахова. Максим Рудь, до этого момента исполнявший обязанности министра строительства и территориального развития Мурманской области, назначен советником губернатора.

В Совете депутатов избрали заместителя председателя. На должность была выдвинута одна кандидатура - Тамара Прямикова, за которую и проголосовали депутаты единогласно. До октября этого года она занимала должность главы города. А вот вопрос о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска на заседании так и не рассмотрели. Комиссия по отбору кандидатов пока полностью не сформирована и не может начать приём документов.