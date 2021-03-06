ИТОГИ: В Мурманске снегопады привели к мусорному коллапсу, в Мончегорске провели последнюю плавку меди, а Краснощелье встречает 100-летие

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

В муниципалитетах введён режим повышенной готовности – все силы брошены на борьбу со снегом, а горожане жалуются на переполненные мусорные баки. Чем живёт глубинка? Корреспонденты «Арктик-ТВ» отправились на вертолёте в Краснощелье.

Путешествие из Мурманска в Казань! Гости сегодняшний программы Артём Ермоленко и Раиль Биккиняев. В нашей студии мы ждём и заведующего реабилитационным отделением многопрофильного центра имени Пирогова Геннадия Будаева, а о семейных ценностях и женственности побеседуем с Яной Петровой, руководителем центра «Благо».