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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.08.21 20:30

ИТОГИ: В Мурманской области прошли траурные мероприятия в память погибших моряков «Курска», а в порту Киркенеса норвежцы собирают деньги для погорельцев с российского траулера «Таманго»

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.

На заседании оперативного штаба Мурманской области по борьбе с пандемией принято решение о частичном послаблении мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. С 12 августа: разрешаются мероприятия с численностью посетителей до 70 человек при заполняемости помещений не более 50%. Разрешаются уличные спортивные мероприятия на свежем воздухе, с участием зрителей. Разрешаются отдельные массовые мероприятия по индивидуальному согласованию, исходя из условий мероприятий и эпидситуации в муниципалитете. Если сохранится устойчивая тенденция снижения заболеваемости, послабление существующих ограничений будет продолжено.

Норвежцы собирают деньги для моряков сгоревшего в порту Киркенеса российского траулера «Таманго». Об этом сообщает издание «Sør-Varanger Avis». Сбор средств для членов экипажа открыла жительница Норвегии Николь Мертен. Наши моряки покидали траулер в спешке. Сейчас они находятся в Киркенесе без личных вещей и документов. Тем временем норвежцы собрали для них 81 тысячу крон (около 700 тысяч рублей). Всего они планируют собрать 100 тысяч крон. По мнению инициаторов благотворительной акции, российские суда, ремонтируемые в Киркенесе, в значительной степени способствуют созданию местных рабочих мест. Судя по всему, такая помощь российским морякам - это дружеский жест…

 

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