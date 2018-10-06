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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.18 20:30

ИТОГИ: В ожидании снега, тепла и под гнётом рейдерского захвата

Здравствуйте, время подводить итоги уходящей недели. Заполярье живёт ожидаем снега. Мурманск празднует день города, а учителя -  профессиональный праздник. О событиях недели хороших и не очень пойдёт разговор в ближайший час на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Шпионские страсти и рейдерские захваты с использованием силовиков. Сообщество рыбопромышленников всерьёз обеспокоено будущим отрасли и прямо говорит о том, что свои интересы в нашей стране имеют иностранные агенты. Об этом заявили на пресс-конференции представители рыбопромышленных компаний «Мурманский траловый флот» и «Альтернатива», а также руководитель Союза рыбопромышленников Севера.

Несмотря на то, что отопительный сезон начался в Мурманской области уже неделю назад, до сих пор не во все многоквартирные дома дали тепло. Марина Ковтун поделились с членами правительства на оперативном совещании о том, что в её приёмную обращаются жители всего региона с жалобами на холодные батареи.

Несмотря на очередной осенний губернаторопад в России, напомним, что намедни в отставку ушёл глава Санкт-Петербурга, мурманский губернатор демонстрирует решимость продолжить работу до выборов 2019 года. Да и политологи не видят явных причин для смены власти в регионе. Отметим, что на всю страны остались всего две женщины-губернатора и одна из них Марина Ковтун.

На этой неделе в правительстве Мурманской области произошли очередные назначения: пост министра по внутренней политике и массовым коммуникациям занял Илья Денисов.

В защиту пенсионной реформы, а точнее изменений параметров выхода на пенсию, выступил депутат Госдумы Алексей Веллер. Главное, по мнению бывшего мэра Мурманска, что сохранены льготы для жителей Крайнего Севера, о чём он заявил на пресс-конференции.

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Последние комментарии

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06.10.18 18:06
Там на пресс конференции кто то из представителей Норебо расстраивался, что Тугушев в тюрьме пончики кушал. Не переживайте, ваш хозяин тоже пончики в тюрьме будет кушать. И камера у него будет отдельн
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