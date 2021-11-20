ИТОГИ: В преддверии Нового года – северное сияние на троллейбусах и праздничной подсветке в Мурманске, а «Атомфлоту» обещают передать «Сибирь»

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Сегодня у нас в гостях вице-губернатор Мурманский области Юрий Сердечкин. С ним мы поговорим о безопасных и качественных дорогах. А заведующий офтальмологическим отделением Роберт Ахмеджанов проведёт для нас медицинский ликбез о здоровье глаз и современных методах лечения.

Ну, и конечно же, похвастаемся успехами воспитанников проекта «Академия телевидения» – первые «телезвёздочки» уже покоряют голубые экраны.

Первый серийный атомный ледокол нового проекта «Сибирь» покинул достроечную набережную Балтийского завода и взял курс на Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний.

Ближайшие три недели специалисты будут проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Запланированы испытания паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работы валопроводов и палубных механизмов (якорного и рулевого устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолётного комплекса. Универсальный атомный ледокол «Сибирь» - второе судно проекта, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Ожидается, что судно будет передано заказчику- «Атомфлоту! до конца текущего года.

Современные троллейбусы с изображением северного сияния начали курсировать по улицам Мурманска. Машины марки «Авангард» пришли в Мурманск с завода в Вологде и с первого взгляда покорили жителей города. Один из троллейбусов имеет возможность автономного хода и может передвигаться без соединения с контактной сетью, используя заряд аккумулятора. Он уже вышел на маршрут в микрорайоне Роста, где раньше вовсе не было троллейбусного сообщения. В следующем году при поддержке областного бюджета планируется приобрести около 50 транспортных средств, которые будут эксплуатироваться не только в Мурманске, но и в других крупных городах нашей области. Новинки на своей странице отметил и глава региона Андрей Чибис.

В центре Мурманска на проспекте Ленина обновили праздничную иллюминацию. Декоративные растяжки привезли из Санкт-Петербурга. Теперь это не просто статичные световые картинки, а «живые» изображения, демонстрирующие северное сияние, падающие снежинки, символ Нового года – тигра и многое другое. Оценить новую иллюминацию уже могут все жители и гости города. Напомним, что в центре уже установили и украшают новогоднюю ёлку, а ещё совсем скоро праздничные световые украшения появятся на площади Пять Углов, улице Воровского, в центральном сквере и на площади у морского вокзала. Также будут украшены площадки у «Меридиана», областного драмтеатра и театра кукол.

На улице Крупской, в Первомайском округе Мурманска открыли вторую кинологическую площадку. Первую – на улице Хлобыстова,18 установили в начале ноября. Также территорию для выгула собак в скором времени завершат обустраивать на улице Радищева.

В Териберке открыли два арт-объекта под названиями «Место встречи изменить нельзя» и «Бухта влюбленных троллей». Идея первого проекта состоит в том, чтобы объединить истории рыбацких сёл в одном месте. Центральный символический объект инсталляции - деревянная лодка – средство передвижения, которое раньше активно использовалось жителями региона. Внешне композиция представляет из себя 12-метровый круглый деревянный подиум с перевёрнутыми носовыми частями лодок, внутри которых установлены скамейки. Лодки стоят и по одной, и группами по 2, 3, 4 штуки, чтобы людям можно было общаться, медитировать и наслаждаться видами моря. Проект «Бухта влюбленных троллей» — это выбитое на скале графическое изображение карты местности с чуть различимым образом мифических троллей.

На чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге спортсмен из Полярных Зорь Павел Самусенко завоевал «золото». Победу пловец одержал на дистанции 100 метров на спине. Его результат – 49 целых 33 сотых секунды. Данным результатом северянин выполнил норматив. Всего в соревнованиях принимает участие 847 спортсменов. По результатам заплывов будут отобраны пловцы для участия в Чемпионате мира в Абу-Даби.

18 ноября свой День рождения отмечает любимый детьми и взрослыми зимний волшебник Дед Мороз. Считается, что именно в это время на его вотчине в Великом Устюге начинаются первые сильные морозы.

Каков возраст дедушки Мороза никто не знает, но точно, что более 2000 лет. Этот персонаж пришёл из древнеславянских языческих легенд и мифов, где его описывали в виде старика с длинной седой бородой, вызывающего стуком трескучие морозы зимой. В литературе же русский Дед Мороз впервые появился в 1841 году в произведении Владимира Одоевского «Мороз Иванович», созданном на основе русской народной сказки «Морозко». Дату рождения волшебника придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. Официальной родиной Деда Мороза Великий Устюг стал относительно недавно – в 1999 году. Именно там в день его рождения открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить письма и поздравления. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.