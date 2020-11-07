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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.20 20:30

ИТОГИ: В региональном правительстве новые лица, а у школьников - длинные каникулы

Здравствуйте. Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ».

Три назначения и одно увольнение. Расскажем о новостях из правительства региона, познакомим с нашими юными коллегами – начинающими журналистами и предложим выбрать альтернативу гаджетам и играм со спичками для ваших детей во время неожиданно длинных каникул.

Обо всем по порядку.

В Мурманске открыли первое предприятие по переработке живого краба. Фабрику с визитом посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Для бизнеса - комфортные условия. Губернатор  Мурманской области встретился  с предпринимателями региона.

Кадровые перестановки не в новинку. На оперативном совещании на этой неделе в правительстве региона стало известно о трёх назначениях и одном увольнении.

В посёлке Лиинахамари восстановят разрушенный памятник героям-подводникам Северного флота. Этим займётся частная компания, которая арендует участок, где расположен монумент.

Глава региона Андрей Чибис отметил значимость мемориала для северян, а также важность сохранения памяти о подвиге героев-подводников. Бизнесмен в свою очередь заявил, что компания также обеспокоена ситуацией и сделает всё возможное, чтобы полностью за свои средства воссоздать монумент. Напомним, памятник героям-подводникам времён Великой Отечественной войны в посёлке Лиинахамари был разрушен в сентябре этого года. Глава региона Андрей Чибис взял расследование под личный контроль.

В Ленинском округе Мурманска тоже орудовали вандалы. Они разбили остановку общественного транспорта. Полицейские задержали нарушителей по горячим следам.

Информация о том, что неизвестные разбили остановочный комплекс около дома №5 по улице Лобова, появилась на выходных во Всемирной паутине. Полицейские осмотрели место преступления, а затем разослали ориентировки на подозреваемых  патрульным экипажам. В результате все предполагаемые виновники ЧП, были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Мурманска.

Несанкционированные свалки в Мурманске – беда, которую не удается решить многие годы. Одно из таких мест незаконно складирования старых шин находится на улице Три Ручья, по ту сторону Кольского залива. Глава администрации Мурманска Евгений Никора лично прибыл на место бедствия, чтобы попытаться решить эту проблему.

В Мурманской области – талантливые дети и молоджь. Это подтвердят наши сюжеты следующего блока. Например, в Мурманском арктическом государственном университете состоялось торжественное открытие Интерактивного центра «Арт-Арктика». Юные таланты теперь будут презентовать на этой площадке свои работы.

В ЗАТО Александровск юные корреспонденты продолжают изучать основы журналистики. На этот раз в рамках проекта «Академия телевидения» ребята побывали в местной студии и примерили роль ведущего новостей.

А ученицы «Академии телевидения» в Мурманске тоже продолжают погружаться в мир журналистики. Девушки уже побывали на телеканале «Арктик-ТВ», взяли свои первые интервью и даже попробовали себя в роли ведущих. На этот раз их пригласили в гости на радио «Рекорд».  Радиоредакцию ребята посетили на каникулах.

А продлятся они до 15 ноября включительно. Уже опубликовано соответствующее  постановление правительства Мурманской области. Во время дополнительных каникул Роспотребнадзор рекомендует родителям свести к минимуму посещения торговых центров детьми.

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Последние комментарии

Маиина
07.11.20 13:02
Добрый день! Ищу захоронение деда Красильникова Ф.Х. (Красилвунков Ф. Х. - Может быть на мемориале). Вероятно, захоронен тут.
Комментарий к новости:Состоялось открытие воинского захоронения на 16 километре автодороги Ура-Губа-Западная Лица
Д.О. Вернер
07.11.20 01:04
Какие это курсанты, если они дневальными не стоят, снег не убирают, на камбузе не работают, на хозработы не выделяются?... Кратко - бакалавры по судовождению...
Комментарий к новости:«Перезагрузка» МГТУ продолжается: университет получил новые учебные тренажеры и навигационное оборудование
Сергей
03.11.20 08:01
ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
Комментарий к новости:В Мурманске открыли первое предприятие по переработке живого краба
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