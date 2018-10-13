День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.10.18 20:30
ИТОГИ: В стране отставкопад губернаторов, а в Мурманской области подростки избили 5-классницу
Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.
На этой неделе в нашей стране в отставку ушли сразу три губернатора! Однако, в Мурманской области смены власти не произошло. Пока вся страна обсуждает аварию на космодроме Байконур и арест футболистов-хулиганов, мурманчане негодуют из-за жестокого избиения пятиклассницы подростками. Кто виноват и что делать, об этом разговор пойдёт в эфире нашей программы с уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области и руководителем одного из охранных предприятий города.
А начнём мы выпуск не с официальной хроники, а с народных новостей.
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