ИТОГИ: В стране отставкопад губернаторов, а в Мурманской области подростки избили 5-классницу

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

На этой неделе в нашей стране в отставку ушли сразу три губернатора! Однако, в Мурманской области смены власти не произошло. Пока вся страна обсуждает аварию на космодроме Байконур и арест футболистов-хулиганов, мурманчане негодуют из-за жестокого избиения пятиклассницы подростками. Кто виноват и что делать, об этом разговор пойдёт в эфире нашей программы с уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области и руководителем одного из охранных предприятий города.

А начнём мы выпуск не с официальной хроники, а с народных новостей.