ИТОГИ: В уходящей неделе преобладал «вкус» новогодней «приправы»

Здравствуйте! Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская. Сегодня в нашем еженедельном обзоре мы вспомним не только события уходящей семидневки, но и уходящего 2019 года.

А помогут мне в этом гости программы. В нашей студии сегодня встречаем Дмитрия Афиногенова, основателя интернет-проекта «Регион51» и Валентина Юрченко, спортсмена, активиста и семьянина, который кроме всего прочего делает нам предложение, от которого многие зрители «Арктик-ТВ» не смогут отказаться.