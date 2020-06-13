ИТОГИ: Вектор жизни задают рухнувший мост, паводок и коронавирус

В эфире программа «Итоги» - обзор самых заметных событий за прошедшую неделю. В студии - Артём Кузмин.

Что стало причиной обрушения моста в п.Выходной? Специалисты утверждают, что причина вовсе не в паводке. Следствие пытается докопаться до главной проблемы этого ЧП. А пока журналисты «Арктик-ТВ» следят за строительством новой железнодорожной ветки и сопереживают северянам, чьи дома подтопило бурными вешними водами.

В Мурманской области на этой неделе смягчили режим самоизоляции, а в Кольском районе открыли ещё один мобильный ковидный госпиталь. Пока в нём нет пациентов, сотрудники регионального МЧС провели в нём учения.

Тяжело в учении - легко в море! Сегодня гостем программы «Итоги» станет профессор кафедры «Электрооборудование судов» Мурманского государственного технического университета Анатолий Власов. Так же у нас состоится серьёзный разговор с гостями студии «Арктик-ТВ» Андрем Дочкиным, руководителем центра «Мой бизнес» Мурманской области и Артёмом Марышевым, руководителем Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.