ИТОГИ: Весело провожаем Масленицу, любуемся красотой северянок и радуемся успехам юных инженеров

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Как мы провели масленичную неделю? Сегодня в гостях программы организатор ярмарки на «Севере – Весна!» Артём Марышев откроет тайну – сколько же блинов в итоге съели мурманчане за время праздничных мероприятий.

Самые красивые леди Заполярья! Кто они в обычной жизни? Встречайте! В нашей студии финалистки конкурса «Великая Русь»: Екатерина Лобанова, Галина Скибяк и Диана Лазурина.

Самые умные школьники. Какие они? У вас будет шанс познакомиться с координатором движения «Большпя перемена» Егором Батаргиным.