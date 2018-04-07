ИТОГИ: Весенние радости и беды, смерть от пневмонии и Мурманск становится перевалочным пунктом угля

Время подвести итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В Мурманске тепло и снежно, а значит, все усилия коммунальщиков брошены на борьбу с сосулькам. В заполярной столиц ребёнок умер от гриппа. Ответ, кто виноват, будет получен в ходе расследования. Угольный терминал «Лавна» должен заработать уже в 2020 году, завил министр транспорта Максим Соколов во время закладки символической капсулы. Обо всем по порядку.

Ректор МГТУ Сергей Агарков представил губернатору Марине Ковтун модель развития университета, направленную на подготовку специалистов по морским, хозяйственным и инженерно-арктическим направлениям.

Программа предполагает создание в вузе суперсовременного учебно-тренажёрного центра подготовки моряков в соответствии с международными требованиями.

Что же касается арктических направлений, то уже сейчас университет сотрудничает с рядом предприятий, которые, должны «заказывать» специалистов. Это в том числе компании «Атомфлот», «Росгеология», «Мурманское морское пароходство». Такая концепция, по словам главы региона, полностью соответствует задачам социально-экономического развития области. «Нам не обойтись без специалистов, которые получают высшее образование. У нас должна быть своя изюминка в подготовке кадров», - сказала во время встречи Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Российские рыбаки завершили мойвенную путину с 30% приростом вылова. Напомним в этом году промысел народной рыбы, разрешили после двухлетнего моратория на её добычу.

По данным отраслевой системы мониторинга, морякам удалось выловить почти 66 тысяч тонн мойвы, что на 22 тысячи тонн больше, чем в 2015 году. Как сообщили в Росрыболовстве, мойвенную путину можно считать завершенной. На данный момент последнее промысловое судно «Лазурный» направилось в порт Мурманска для разгрузки. Норвежские суда также закончили добычу.

Специалисты ПИНРО отметили, что их прогнозы относительно районов миграции рыбы полностью подтвердились. На следующий год ожидается похожая промысловая обстановка, более точные объёмы предполагаемого вылова можно будет рассчитать только осенью.

Три новых автобуса и троллейбус пополнили парк техники главного городского перевозчика предприятия «Электротранспорт». Новые МАЗы имеют больше кресел и будут работать на маршруте Мурманск - Абрам-Мыс. А вот новенький троллейбус – первый в городе оснащён розетками для подзарядки гаджетов.

На предприятии «Электротранспорт» пополнение - из Беларуси пригнали новые автобусы. Эти МАЗы уже успели зарекомендовать себя как неплохой городской транспорт, но именно эти машины будут ходить по пригородному маршруту до Абрам-Мыса. Поэтому новая техника имеет несколько другую комплектацию: в салоне больше кресел, чтобы пассажирам было комфортнее во время продолжительном пути. По сравнению с салоном кабина водителя выглядит аскетично и необжитой, но это дело времени.

Как сообщил Сергей Козлов, водитель-наставник АО «Электротранспорт», стоит один автобус как немецкий премиальный внедорожник – около 8 миллионов рублей. И такая цена на общественный транспорт считается одной из самых низких. Ближайшие конкуренты, сделанные в России, дороже.

Обновления автопарка для любого перевозчика – задача стратегическая, ведь машины проходят в год, по меньшей мере, 70 тысяч километров, поэтому, как бы хорошо в депо не обслуживали технику, менять её всё равно приходится.

- Появление новых машин - это большая радость, в какой-то степени удача для нашего предприятия, - отмечает Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - В конце марта мы получили три новых автобуса и новый троллейбус.

До конца года автопредприятие планирует закупить 9 новых троллейбусов. Некоторые из них даже будут оборудованы розетками для подзарядки мобильных гаджетов. Эта опция простая, но такого в Мурманске ещё нигде не было. Что же касается новых МАЗов, то они выйдут на маршрут уже на следующей неделе.

Дело на миллиард. В следственном комитете заявили, что завершено расследование ещё одного эпизода в отношении Геннадия Шубина. Напомню, что он уже отбывает наказание в колонии. Мало того, после заявлений пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что в нашей стране олигархов нет, становится совершенно непонятно, как теперь называть фигуранта этого уголовного дела, так как раньше средства массовой информации использовали эпитет «заполярный олигарх», а теперь вынуждены именовать подозреваемого экс-советник бывшего губернатора. В новом деле также фигурирует экс-депутат Мурманской областной Думы, члена фракции ЛДПР Максима Нефедов и ряд других достаточно публичных личностей.

После пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» неизвестные мошенники в Мурманске пустили в ход новый способ «сравнительного честного отъёма денег», сообщили в Главном управлении МЧС по Мурманской области. Лже-спасатели ходят по квартирам мурманчан и предлагают втридорога огнетушители и другие предметы противопожарной диагностики. То же самое происходит в Санкт-Петербурге, Костроме, Рязани, Великих Луках и других городах.

В Мурманской области тем временем продолжаются проверки в торговых центрах, в образовательных и лечебных заведениях на предмет противопожарной безопасности.

Бывшая гостиница» Север» в столице Заполярья скоро станет многоквартирным жилым домом. Работы по реконструкции здания идут полным ходом. Кто станет обладателем отремонтированных квартир, как скоро новые собственники смогут въехать в это здание, выясняла съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В 9-этажке на улице Пономарева ,14 в Мурманске полным ходом идёт ремонт. В большинстве квартир уже сделана бетонная стяжка полов, отштукатурены стены. На лестничных пролётах дожидаются своей очереди новые пластиковые окна и балконные блоки. Строители используют материалы отечественного производства. Кухонные плиты, сантехника, межкомнатные и входные двери тоже будут новые.

- Уже полностью замена электропроводка в здании, - поясняет Виталий Кириллов, генеральный директор АО «Север». - Мы очистили коробку до бетона и заново всё сделали.

Напомним, этот дом был построен в конце восьмидесятых годов прошлого века, он был отдан под общежитие для сотрудников предприятия «Севмаш». Несколько квартир на верхних этажах были приватизированы жильцами. Затем здание больше десяти лет было гостиницей «Север», а в прошлом году у него появился новый собственник – администрация Мурманска решила сделать его многоквартирным домом.

-Готовим сейчас квартиры под социальное жильё, - говорит Вадим Савчиц, главный инженер компании-подрядчика. - Работы мы начали 20 февраля. В настоящее время идет подготовка под финишную отделку квартир.

Уже в мае дом должен быть сдан. Но возникли неожиданные проблемы, которые удалось выявить благодаря жителям верхних этажей. Протекает кровля и межплитные швы кое-где нужно заделать. Эти обстоятельства, по заверениям строителей, на сроки завершения работ повилять не должны, да и собственники квартир прекрасно осознают свою выгоду от работ, поэтому к рабочим моментам относятся с пониманием.

- Мы со строителями оговорили режим проведения работ. Мы ночью никому не мешаем. Понятно, что присутствует пыль, некоторая стеснённость, но мы достаточно мирно соседствуем, - говорит Виталий Кириллов, генеральный директор АО «Север». - Могу извиниться за некоторые неудобства, которые мы доставляем людям, но они прекрасно понимают, что в дальнейшем это будет жилой дом, а не гостиница, что они будут жить в нормальном жилом доме. Плюс, мы отремонтируем кровлю.

По словам городских властей, большая часть квартир в доме на ул.Пономарева будут отданы семьям, нуждающимся в переселении из ветхого жилья и перейдут в маневренный фонд.

На этой неделе глава муниципальное образование Мурманск Дмитрий Филиппов навестил мальчика, пострадавшего во время взрыва бытового газа на улице Свердлова.

Маленький Никита попал в отделение детской травматологии после трагедии на улице Свердлова. У мальчика было подозрение на черепно-мозговую травму, но, по словам врачей, ребёнку повезло. Тем не менее, юный северянин до сих пор находился в сильном шоке, но постепенно восстанавливается и приходит в себя.

- Состояние мальчика вполне удовлетворительное, - заверяет журналистов «Арктик-ТВ» Геннадий Лаврушин, заведующий отделение детской травматологии и ортопедии Мурманской городской больницы. Он хорошо себя чувствует. Никаких жалоб в настоящее время уже не предъявляет, проходит курс восстановительного лечения. На следующей неделе будет выписан домой. Но это произойдёт только после того, как мы убедимся в сращении переломов. Где-то через месяц-полтора он к нам поступит на реабилитацию, чтобы мы его окончательно восстановили.

Несмотря на пережитую трагедию мальчик продолжает учиться, к нему регулярно приходит учитель. Сегодня больного посетил ещё один гость. Глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов навестил ребёнка в больнице и подарил ему канцелярские принадлежности, чтобы тяге к знаниям ничего не препятствовало.

- Жизнь Никиты после этого ЧП изменилась. Сейчас ему необходимо продолжать образовательный процесс. Его посещает приходящий педагог, я знаю, что отзывчивые мурманчане помогали парнишке, люди собирали школьные принадлежности для него, - рассказал Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Я решил посетить его, поинтересоваться здоровьем, пообщаться с врачами.

На уровне муниципалитета сейчас решается вопрос о предоставлении жилья всем, кто проживал в разрушенном подъезде. А пока пострадавшие получили возможность разместиться в пункте временного проживания.

За дальнейшей судьбой Никиты, его здоровьем и успехами в школе Дмитрий Филиппов намерен следить и дальше.

В районе озера Среднего в областном центре состоялись соревнования МЧС по мастерству управления беспилотными воздушными судами. Если сказать проще, спасатели боролись за звание лучших пилотов квадрокоптера.

При поисковых операциях, в которых спасателям приходится прибегать к воздушной разведке, мало кто из специалистов МЧС будет работать на скорость, в этом случае гораздо важнее качество и результат, но и тянуть с настройкой и запуском беспилотников, как минимум, не профессионально. Поэтому сегодня команды спасателей на скорость собирают коптеры и запускают их в небо.

Но до того, как приступить к практическим соревнованиям, расчёты беспилотных авиационных систем регионального МЧС, а именно так официально называют спасателей умеющих обращаться с джойстиком системы радиоуправления летальным аппаратом, склонив головы над партами, отвечали на вопросы теоритического задания.

Квадрокоптеры - тренд последних лет, чтобы получить красивые кадры их используют видеооператоры и фотографы, а любители гаджетов устраивают на этих устройствах настоящие гонки с препятствиями. А выглядят такие турниры не менее зрелищно, чем формульные или раллийные заезды из мира автоспорта.

У спасателей задачи не такие творческие и экстремальные, но куда более функциональные и важные. Им надо с воздуха обследовать место происшествия, например, пожар или зону разрушений после взрыва. Но во время этих соревнований задача была проще - найти потерявшихся в лесу людей. «Надо было участникам соревнований обеспечить вылет к условному пострадавшему, его фиксирование и обеспечить обратный полёт коптера, - поясняет Ярослав Комарницкий, государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». - На обратном пути будет производиться полёт с помощью змейки, которая будет состоять не менее чем из 10 элементов.

С высоты птичьего полета люди на белом снегу выглядят как хорошо заметные чёрные точки. А вот летом искать заблудившихся за городом грибников, туристов или рыболовов гораздо сложнее. Ведь нередко одеваются любители отдыха на природе в камуфляж, что, по словам спасателей, порой сводит все усилия спасателей на нет.