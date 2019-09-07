ИТОГИ: Владимир Мединский в роли инспектора, или Кто быстрее поселится в региональном правительстве – кот или губернатор

Время итогов на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. Сегодня мы не увидим и не услышим кандидатов – наступил день тишины накануне единого дня голосования. Ну, а чем город и область жили вне предвыборной гонки, узнаем прямо сейчас.

День рождения Мурманского морского торгового порта - щедрый именинник дарит горожанам подарки – и самый лучший из них - приезд Хора Турецкого. Вторая тема - нашествие догхантеров - сразу несколько случаев жестокого обращения с домашними животными попали в поле зрение правоохранительных органов и общественности. Вопрос пожарной безопасности в школах, дошкольных учреждениях и на избирательных участках - ждём в нашей студии представителей МЧС.

А под занавес рабочей недели в Мурманск приехал министр кульутры страны Владимир Мединский. Он проинспектировал ход ремонтов областных театров.

С каждым годом поток туристов в Мурманскую область увеличивается. А, следовательно, пора открывать визит-центр, что и было сделано на этой неделе в областном центре. А как реально развивается туризм в нашем регионе, что ещё можно сделать на этом направлении, мы попросим поделиться с нами Сергея Згазинского, гида-экскурсовод а.

В здании правительства Мурманской области может поселиться кот! Накануне в одном из мурманских зоозащитных сообществ в социальной сети появился пост про кота, обитающего в подъезде. Чтобы избавиться от непрошенного гостя, горожане вызвали специалистов службы отлова. Волонтёры искали усатому передержку и неожиданно нашли её в приёмной губернатора. Сейчас котофейку обследуют в ветеринарной клинике, а после лечения будут искать новую семью, либо оставят в доме на просп.Ленина, 75. А кто будет новым главой нашего региона и точно заселится в жёлтом доме на главном проспекте города, мы узнаем теперь уже после 8 сентября.

В воскресение – единый день голосования обещают дождь и +10 градусов тепла в Мурманске. Но это не повод оставаться дома, сходите на выборы и возвращайтесь в теплые квартиры с чувством выполненного долга.