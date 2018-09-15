День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.09.18 20:30
ИТОГИ: Власть передвигает фигуры, «моржей» лишают удобного домика и «Голстрим» объединяет людей
Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии Александра Ретунская. Кадровые перестановки в верхах - назначение и отставки, теплый сентябрь и жаркие споры вокруг домика «моржей» на Семёновском озере – всё, о чём сообщали официальные источники и судачили люди в Интернете, в ближайший час в нашей программе «Итоги».
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 385 человек
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Последние комментарии
Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
Комментарий к новости:Создаётся надёжный щит в северной части России
Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
Комментарий к новости:«Моржи» кинулись защищать свой домик на берегу озера
ЕЛЕНА
13.09.18 17:37
Сын находится на В. Ткачев , никакой информации не дают, связи с судном нет.
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