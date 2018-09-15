ИТОГИ: Власть передвигает фигуры, «моржей» лишают удобного домика и «Голстрим» объединяет людей

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии Александра Ретунская. Кадровые перестановки в верхах - назначение и отставки, теплый сентябрь и жаркие споры вокруг домика «моржей» на Семёновском озере – всё, о чём сообщали официальные источники и судачили люди в Интернете, в ближайший час в нашей программе «Итоги».