Итоги волонтёрской деятельности подвели в ЗАТО Александровск

Среди награжденных – добровольцы и команды – волонтёрские организации молодёжи и взрослых, которые активно помогают, в том числе, бойцам на в зоне СВО.

Доброволец Сергей Ченцов числится сразу в трёх волонтёрских объединениях. Он успевает творить добро в двух городах ЗАТО Александровск. Сразу после школы из Полярного молодой человек мчится на встречу к тем, кто нуждается в нём в Снежногорск. В командах, которые отметили в рамках ежегодной церемонии подведения итогов волонтёрской деятельности, нашел и друзей, и призвание.

Сергей Ченцов, волонтёр ЗАТО Александровск: «Не могу сказать, что это работа, хотя много отнимает и времени, и сил… Это, скорее всего, хобби или, как говорят, призвание».

12 добровольцев получили именные благодарности – личное «спасибо» за добрые дела, которые делают муниципалитет чище, ярче и добрее. Вручать заслуженные награды помогал искусственный интеллект «Добромира», которая давно стала талисманом «ДоброЦентра» ЗАТО Александровск. Без неё не обходятся торжественные события.

- Я многое узнала и научилась от добровольцев ЗАТО Александровск. Но я хочу научиться чувствовать, что вы испытываете, когда совершаете доброе дело. Пока мне это неподвластно.

Отдельно отметили коллективную работу в ЗАТО Александровск помощь молодёжных волонтёрских объединений. Там работают взрослые, которые плетут маскировочные сети, создают сухие души и готовят специальные блюда для отправки на фронт.

Виктория Григорьева, специалист Центра молодёжи ЗАТО Александровск: «Сегодня здесь представители не только волонтёров, но и команд. Поэтому будут награждать победителей в личных номинациях и командных. Важно то, что следующий год будет Годом волонтёра, мы ещё раз будем об этом сегодня говорить и чествовать лучших волонтёров».

Присоединиться к добрым делам легко – для этого существует большой цифровой портал: на «ДоброРФ» можно собирать часы за работу и по итогам года также получить благодарность.

В рамках муниципальной церемонии отметили одного из таких добровольцев и победителя регионального этапа международной премии «Мы вместе» - Юлию Ушакову.

Специалист за вклад в развитие региона и добровольческой поддержки удостоилась также благодарности губернатора Мурманской области.

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
