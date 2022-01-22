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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.01.22 20:30

ИТОГИ: Все на борьбу со снежной кашей, или Январские забавы политиков и горожан

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии Александра Ретунская.

Хоккейные баталии, снежные ралли и купание в студеной проруби - январские забавы политиков и горожан. Поэтому сегодня у нас в студии примут участие в программе представители МЧС, кадастровой палаты и Росреестра, регионального отделения ДОСААФ России в Мурманской области.

Но начнём всё по порядку.

На этой неделе среди северян только и разговоров было про снежную кашу во дворах и в головах. Из-за этого в некоторых муниципалитетах даже был введён режим повышенной готовности. Особенно отличился Мурманск – достоянием гласности в областном центре стала история о замурованных в сугробах стариках.

Виновных в крушении военного самолёта в Оленегорске ждёт суд. Напомним, бомбардировщик Ту-22 потерпел крушение 22 января 2019 года, когда совершал посадку на аэродроме. В результате погибли три человека. Завершено предварительное расследование по этому уголовному делу в отношении бывшего командира войсковой части Владимира А-ко и руководителя полётов группы руководства полётами Владимира С-ва. Их будут судить за халатность и нарушение правил полётов. Установлено, что экипаж самолёта Ту-22 вылетел на тренировку. На А-ко возлагалась ответственность за организацию и безопасность полётов. Погода ухудшилась, начался сильный снегопад, но обвиняемый не дал указания прекратить занятие. С-ов, в свою очередь, экипаж самолёта не уведомил об изменении метеорологической обстановки. Поэтому при заходе на посадку пилот неправильно оценил пространственное положение самолёта и несвоевременно обнаружил начало взлётно-посадочной полосы. Самолёт приземлился со скоростью вдвое превышающей нормативы его прочности, в результате чего загорелся и развалился на части. Погибли три человека, ещё один получил тяжкий вред здоровью. По оценкам экспертов, остаточная стоимость уничтоженного самолёта превышает 97 млн рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мурманский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

В Североморске расследуют дело о развращении девочки отцом. 36-летний северянин обвиняется в развратных действиях в отношении собственной дочери. В региональном следственном комитете рассказали о расследовании уголовного дела. Известно, что на момент совершения действий сексуального характера девочке исполнилось 14 лет. Сейчас мужчина находится под стражей. Предполагается, что незаконная связь с ребёнком могла продолжаться более года.

Бывший владелец промышленной группы «Новик» Алексей Лященко заочно арестован за невыплату зарплат. Его компания несколько лет была одним из основных операторов по сервисному обслуживанию, ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подводных лодок ВМФ. Компания «Новик» считалась одним из крупнейших сервисных предприятий на этом специфичном рынке. В состав промышленной группы входила и мурманская Северная производственно-техническая база. В 2019 году «Новик» вошёл в процедуру банкротства, а в средствах массовой информации появились сообщения о многомиллионных задолженностях перед сотрудниками предприятий, в частности, на Дальнем Востоке. По этим фактам и было возбуждено уголовное дело. На данный момент, в качестве меры пресечения Лященко избран арест на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого из-за границы или его задержания на территории РФ.

В честь Дня российской печати сотрудники Специального управления федеральной противопожарной службы №48 Североморска пригласили журналистов на особый «Пожарный квест». Примерял на себя форму спасателя мой коллега Георгий Салиев.

В Мурманск балкерами доставлено последнее крупное оборудование для строительства ветропарка Кольской ВЭС. Принимал уникальный груз торговый порт. Всего мурманские портовики обеспечили 17 судозаходов с оборудованием для 57 ветроустановок, которыми будет оснащён самый крупный ветропарк в России за Полярным кругом. Это секции башен, высокотехнологичные гондолы с генераторами, ступицы и трансмиссии. Вес только одной секции башни ветроустановки составляет почти 80 тонн, а длина 30 метров. Эту гигантскую махину нужно было не только выгрузить с судна, но и провезти по всей территории порта. Подготовка к реализации проекта началась более чем за два года до его начала. Для безопасной транспортировки оборудования была подготовлена специальная инфраструктура.

Дома в столице Заполярья засветились новыми красками. Архитектурная подсветка украсила ещё два дома, расположенных на перекрестке проспекта Ленина и улицы Егорова.

19 января мы отметили Крещение Господне. О том, как верующие и сочувствующие окунались в ледяную воду мои коллеги покажут и расскажут в репортаже.

Трус не играет в хоккей – и это чистая правда! На арене Ледового дворца Мурманска в ожесточённой схватке столкнулись команды клубов «Арктика» и «Динамо».

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Жил здесь на улице Серафимовича и в 1961 году пошел в 28 школу, в 90-ых был там, смотрю дома с заборами, с гаражами, не думал, что ещё остались. Такие дома, как описано, про пенсионеров, в 60-ых было
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