ИТОГИ: Всё смешалось в домах северян – выборы, отопление, стихи Цветаевой и страсти по «Матильде»

Программа «Итоги с Александрой Ретунской» на «Арктик-ТВ».

Если в областном центре неделя началась с бурной дискуссии в коридорах власти по поводу результатов единого дня голосования, то горожан намного больше интересовала погода и температура в квартире. А социальные сети и блогеры не были оригинальны и обсуждали то же самое: когда наконец-то дадут отопление, как удалось курьеру стать депутатом в Мурманске…

На 10-й позиции нашего рейтинга недели - муниципальные выборы, явка на которые составила в среднем 11%. Выдвиженцы «Единой России» лидируют по итогам голосования, следом идут самовыдвиженцы, а на третьем месте оказались приверженцы КПРФ.

Неожиданной для наблюдателей стала победа 29-летнего Антона Набатова в Мурманске. Курьер, как указано в его документах, поданных в избирком, умудрился на 5 избирательном округе обойти руководителя регионального исполкома ОНФ. Максима Сахневич проиграл новобранцу всего 14 голосов. Откуда взялась эта темная лошадка? стоит ли ожидать, что молодой человек откажется теперь от свалившегося на него мандата? действительно ли он будет работать в мурманском горсовете? На эти вопросы нам ещё предстоит найти ответы. Пока единственную связь с новоявленным народным избранником редакции удалось установить только с помощью социальных сетей, где Антон Набатов сообщения и вопросы редакции читает, но на них не отвечает. Но мы расскажем о том, что мы узнали о молодом депутате, и о том, о чём приходиться нам только догадываться.

Тёмной лошадкой этой избирательной гонки оказался здоровый 29-летний парень, хоккеист, лучший нападающий в играх «Кубок Евророса». Но это вряд ли позволяет нам соотносить его к посланцу торговой сети. Молодой человек был одним из первых, кто подал документы в ТИК, заручившись подписями избирателей, он был благополучно зарегистрирован. К сожалению, в открытых источниках о Набатове информации нет, кроме той, что он работает курьером. Из соцсетей можно узнать, что мама депутата - учитель технологии в 27 мурманской школе Аделина Николаевна, автор открытого урока кулинарии для старшеклассников по теме «Мясо и мясные продукты». Об уровне культуры и интересах Антона Набатова можно много узнать из странички в соцсети «ВКонтакте».

№ 9. А североморцам ещё только предстоит выбрать главу. Обновлённый устав ЗАТО предполагает что вместо двух градоначальников во флотской столице теперь будет только один. Процедура выборов теперь наминает выборы сити-менеджера: сначала анкеты соискателей рассмотрит специальная комиссия, потом они вынесут на голосование в местный Совет депутатов всего две кандидатуры. Говорить о фаворитах пока рано, но среди соискателей на новый пост замечена действующий глава администрации Ирина Норина, которая, видимо, побоялась остаться без работы.

№ 8. Важней всего погода в доме… В наш рейтинг знаковых событий недели мы включили начало отопительного сезона. На этой неделе потеплели батареи в областном центре. Отопительный сезон разницей в несколько дней начался и во всех без исключения муниципалитетах и продлится он теперь вплоть до следующего календарного лета Например, в этом году котлы остановили в Мурманске только 9 июня, а в 20 числах, напомним, повалил снег и горожане стали выкладывать в соцсетях редкие снимки и видео, радоваться аномалии и жаловаться на холод в своих квартирах. Но что поделаешь, Крайний Север, 9 месяцев зима…

Так что же сегодня представляет из себя «центральное отопление» в Мурманской области. Давайте разбираться, где правда, а где вымысел. Первый миф: мэры городов - короли воды и пара, они отвечают и за отопление. Да, действительно, они короли, потому что именно они дают отмашку, начать отопительный сезон на вверенной им территории, или повременить.

В Мурманской области муниципальные котельные можно пересчитать по пальцам одной руки. Благополучное Видяево с 1 сентября отказалось от почётной мисси топить гарнизон в пользу областного предприятия «МЭС». В Заозёрске с недавних пор топят тоже не военные, а гражданские, теперь это уровень ответственности из Минобороны перешёл на региональный. Единственное, в чем могли бы помочь главы городов и районов теплоэнергетикам, так это повысить среди граждан платёжную дисциплину. Но с этим туго. Дебиторская задолженность составляет десятки миллиардов рублей и фактически все города и сёла региона топятся в кредит. Сначала пар, а потом деньги! Поэтому каждый год областное правительство вынуждено давать гарантии под покупку мазута и закрывать дыры в бюджете областных предприятий теплоэнергетики.

Миф номер два: цена на мазут искусственно завышена и на северянах откровенно пытаются нагреться. Смею вас заверить, посредников в этой цепочке больше нет! Отныне топливо энергетики покупают напрямую у «Роснефти». Как формируется цена за тонну мазута? Она рыночная - на бирже за наличный расчёт небольшую партию можно найти подешевле, а если хочешь гарантированно и в кредит, или с отсрочкой платежа, сразу и много, то и цена выше.

Миф номер три: кто-то искусственно не даёт слезть Мурманской области с мазутной иглы. Ищи, кому это выгодно. Кроме «Роснефти», для которой наш регион интересен как рынок сбыта, я честно говоря, не нашла заинтересованных лиц. Федеральный бюджет датирует, областной субсидирует, люди жалуются на дороговизну и копят долги, а теплоресурсники вынуждены стоять с протянутой рукой и просить деньги за уже отпущенное тепло. Вся эта конструкций напоминает колосса на глиняных ногах, который может рано или поздно рухнуть.

Накормленные пустыми обещаниями Штокмана и газификацией края граждане уже скептически воспринимают любые предложения модернизировать центральное отопление в Заполярье, подразумевающие замену мазута на уголь, а кое-где на торф и электричество. Всё новое, как известно, хорошо забытое старое. А вы знали, что Северная котельная в Мурманске была построена на базе угольной? Там ещё можно сделать некоторые исторические открытия.

№ 7. Снимок недели! Губернатор Марина Ковтун в красной куртке в компании вице губернаторов Анатолия Векшина и Романа Дурягина. А вы знали, что в прошлом глава регионального Минфина и нынче замглавы региона – байкер? Так вот знайте! Фестиваль спорта «Гольфстрим» стал ещё и одной объединяющей инетрнет-кухней в коридорах власти. Другое дело, зачем потребовалось отказываться от старого названия этого спортивного соревнования «Мурманская миля», нам внятно не объяснили, но переименование не испортило прекрасный праздник.

№ 6. Если в на прошлой неделе весь бомонд был в Ледовом на Шнуре, то на этот раз все собрались в филармонии послушать Светлану Крючкову. Во всём мире никто не читает стихи Цветаевой так проникновенно, никто так не понимает и не преподносит творчество известной поэтессы, как Светлана. Зал аплодировал ей стоя. Народную актрису приветствовала Марина Ковтун, глава региона. Светлана Николаевна была искренне поражена, отметив: «Мне 67 лет, но я впервые в жизни вижу, что бы на поэтический вечер пришёл губернатор».

№ 5. Всем настоятельно рекомендую приобрести абонементы в мурманскую филармонию – это гарантированные места в партере на самые интересные концерты. Правда, на моноспекталь «Пиковая дама» придётся покупать билет отдельно. Но это того стоит. После Крючковой к нам едет Евгений Князев. Когда-то в знаменитом спектакле Петра Фоменко на сцене Вахтанговского театра он сыграл Германа. Теперь на сцену выйдет один.

А любители музыки уже в это воскресение приглашены на открытие сезона в филармонии, который стартует с концерта органной музыки. Настроить инструмент пригласили немецкого специалиста Штефана Штюрцера.

№ 4. В то время, как в культурной столице страны традиционный крестный ход в честь перенесения мощей святого Александра Невского во вторник, 12 сентября, фактически превратился в демонстрацию против фильма «Матильда», в кинотеатре «Северное сияние» во всю рекламируют эту ленту. И, судя по всему, никто и ничто не сможет помешать северянам познакомиться с картиной Алексея Учителя. И это вызывает уважение к представителям местного духовенства. Чтобы помочь современному обществу в выборе нравственных ориентиров, они не запрещают «Матильду», а строят духовные центры. Один из таких должен появиться при храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Правда собственных средств на завершение стройки приходу не хватает, поэтому православные верующие обратились к мирянам за помощью.

№ 3. Цифра недели. Почти полторы тысячи пьяных водителей задерживают в Мурманской области сотрудники ГИДББ ежегодно. Полторы тысячи, но это, оказывается, меньше, чем раньше. Пока в обществе ведётся дискуссия о том, каким образом ещё ужесточить ответственность автолюбителей, которые садятся за руль будучи во хмелю, на дорогах продолжают гибнуть люди. Страшная авария на трассе Кировск Апатиты произошла по вине алкоголя. Двое пассажиров в реанимации молодая девушка погибла до приезд скорой помощи.

№ 2. На прошлой неделе бойцы Росгвардии посетили бар, где торговали контрафактным алкоголем. Больше всего удивил призыв силовиков к гражданам, чтобы мы сообщали о подозрительных питейных заведениях. Разливайки на каждом углу, не заметить их может только слепой. Я, честно говоря, была уверена, что если они до сих пор работают, то, значит, это кому-то выгодно. Но, если Росгвардия настаивает, то мы, конечно, сообщим им о злачных местах. Уважаемые зрители «Арктик-ТВ» телефон редакции 70-13-70. Звоните!

№ 1. Все летние месяцы заполярное здравоохранение лихорадило. То обращение апатитчанки Даши на «прямую линию» президента, то гибель на рабочем месте доктора онкологического диспансера, то акции протеста реальные и виртуальные сотрудников мурманского диагностического центра, которых напугала реорганизация учреждения и присоединение МДЦ к областной больнице. Сегодня страсти улеглись. Еженедельно руководство регионального Минздрава встречается с врачами и медсестрами. Со 2 октября у сотрудников появятся новые записи в трудовых книжках, а что ждёт пациентов в результате реорганизации, мы узнаем из первых рук. Сегодня в гостях у программу «Итоги с Александрой Ретунской» Александра Будова, главный врач областной клинической больницы имени Баяндина, и Надежда Арефьева, исполняющий обязанности главврача МДЦ.

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А о том, как прошёл визит в Мурманск Навального, расскажем в следующей программе. Самое главное, что никто оппозиционеру палки в колеса не вставлял: встречайся, разговаривай с людьми. Региональные власти продемонстрировали политическую толерантность, разве только заполярная погода оказалась не совсем приветливой, встречает оппозиционера прохладно и с моросящим дождичком.