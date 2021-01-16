ИТОГИ: Встречаем солнце, выбираем главное направление развития региона

Завершение полярной ночи. Первая рабочая неделя в новом году. Кадровые перестановки в правительстве Мурманской области. Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Правительство Мурманской области приняло решение оказать помощь родственникам экипажа, затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега». Речь идёт не только об единовременных выплатах. За родственниками погибших и пострадавших моряков закреплены кураторы, которые отвечают на все возникающие вопросы и помогают в решении проблем. Также с семьями работают психологи. Люди находятся в разном психологическом состоянии, некоторые в тяжёлом. Кроме того, идёт работа с индивидуальными обращениями родственников рыбаков, которым окажут необходимую медицинскую помощь, посодействуют в трудоустройстве, а также в переводе детей, получающих образование, с платной формы обучения на бюджетную.

Первый рабочий день и первое в новом году оперативное совещание в правительстве Мурманской области. И сразу же - перемены. В Кольском Заполярье вместо двух старых появилось одно новое министерство, которое будет непосредственно заниматься развитием Арктики. Перед сотрудниками этого ведомства стоит задача - увеличить объём инвестиций в Мурманскую область и следить, чтобы лидерство в Арктической повестке оставалось у Кольского Заполярья.

А расширят информационное наполнение программы «Итоги» гости нашей студии: Андрей Варич, и.о. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области; Денис Скрыганов, директор МРИБИ; Татьяна Ульяновская, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Мурманску; Ольга Абрамова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области и Андрей Дочкин, директор «ФОРМАП».