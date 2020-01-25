День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.20 20:30
ИТОГИ: Вся правда об Управляющей компании Мурманской области
Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. О чём заявляли с высоких трибун, что живо обсуждали на этой неделе северяне - обзор самых заметных событий в нашем еженедельном обзоре.
Сегодня в студии мы ждём для разговора по душам Виталия Симака, представителя новой в нашем регионе Управляющей компании Мурманской области, чтобы выяснить, кто они и зачем пришли на местный рынок ЖКХ, а так же специалистов ресурсной компании, которую неожиданно для них втянули в решение «собачьего вопроса».
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