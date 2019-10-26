Апатитчанин Александр Гороховский выиграл Кубок России по пауэрлифтингуПроводится Всероссийская диспансеризация взрослого населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.19 20:30

ИТОГИ: Вся власть – Андрею Чибису, тёплые скамейки – мурманчанам!

Здравствуйте! Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

В правительстве Мурманской области состоялись ожидаемые назначения и неожиданные отставки – от приставки врио избавилась первый заместитель главы региона Оксана Демченко, и в тот же день попрощалась с регионом Мария Дерунова. Андрей Чибис, глава нашего края, согласился стать главным единороссом Мурманской области и сменить на этом посту Сергея Дубового. Но сегодня мы решили отдохну от политики и представить нашу студию экспертам и гостям.

Гость студии Игорь Сибирь, замначальника УВО Росгвардии Мурманской области, расскажет нам о том, чем занимается вневедомственная охрана после переподчинения её Росгвардии, а у Юрия Мананкова, председателя общественной наблюдательной комиссии Мурманской области, мы попытаемся узнать, а как изменились тюрьмы за последние десять лет благодаря деятельности региональной общественной наблюдательной комиссии. А вот как добиться того, чтобы кадастровая стоимость объекта не превышала его рыночную, нам расскажет Элеонора Кукунова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области.

Но сначала посмотрим и поговорим об основных событиях, которые произошли в нашем регионе за прошедшую семидневку.

Зима вступила в свои права. Автомобилисты переходят на зимний стиль вождения, а пилоты - на управление самолётами в условиях плохой видимости. В четверг сразу несколько авиакомпаний вынуждены были вносить изменения в расписание полётов…

В Молодёжном сквере Мурманска появились новые скамейки с подогревом Пока тёплые скамейки только подключают к системе, и согреться в холодный день на них не удастся. Однако скоро техника заработает и даже в самые холодные дни мурманчане смогут комфортно отдохнуть в сквере. Ведь, работать такие лавочки могут и в сорокаградусный мороз, уверяют специалисты. Кроме того, они оснащены разъёмами USB, которые помогут заряжать гаджеты северян.

«Служить не страшно!» - 22 призывника отправились на Северный флот. Им предстоит год разлуки с родными и близкими, жесткой дисциплины и закалки духа.

На этой неделе на площадке Выборгского судостроительного завода состоялось подписание акта передачи портового ледокола «Обь». Судно будет эксплуатироваться «Атомфлотом».

Серьёзный пожар вспыхнул на территории Мурманской судоверфи. В одном из одноэтажных строений на улице Траловой загорелось отработанное машинное масло. Огнеборцам потребовалось около 5 часов, чтобы справиться с огнём. Специалистам ещё предстоит выяснить причины возгорания.

Профессор кафедры судовождения, доктор технических наук, почётный гражданин города Мурманска Борис Вульфович отметил на этой неделе  юбилей. С 90-летием любимого преподавателя поздравляли сотрудники  и учащиеся Мурманского государственного технического университета.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОпросы показывали, что за рубежом хотят работать около половины российских учёных, топ-менеджеров, работников инженерных специальностей и врачей
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; прима, ас за штурвалом электролайнера.
24.10.19 12:07
Обращение к депутатам Мурманской областной Думы, профильному Комитету по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации от имени коллектива АО "Электротранспорт". Уважаемые народные избранники, зак
Комментарий к новости:К вопросу компенсаций АО «Электротранспорт» вернулись во второй раз
Андрей Можний
21.10.19 21:24
Начальнику Государственной Жилищной инспекции Мурманской области Алёне Александровне Кузнецовой Юридический адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Ленина дом.75 От гражданина Можний Андрея Григорьевича
Комментарий к новости:Злостных неплательщиков ЖКУ будут наказывать по списку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:30«Пятеро друзей-2». Художественный фильм (6+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:25«Счастливый человек». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области поступления в бюджет растут, налоговая задолженность сокращается-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 14 копеек, евро теряет 2 копейки-PRO ЭнергетикуМурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 октября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 243 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика