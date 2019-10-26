ИТОГИ: Вся власть – Андрею Чибису, тёплые скамейки – мурманчанам!

Здравствуйте! Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

В правительстве Мурманской области состоялись ожидаемые назначения и неожиданные отставки – от приставки врио избавилась первый заместитель главы региона Оксана Демченко, и в тот же день попрощалась с регионом Мария Дерунова. Андрей Чибис, глава нашего края, согласился стать главным единороссом Мурманской области и сменить на этом посту Сергея Дубового. Но сегодня мы решили отдохну от политики и представить нашу студию экспертам и гостям.

Гость студии Игорь Сибирь, замначальника УВО Росгвардии Мурманской области, расскажет нам о том, чем занимается вневедомственная охрана после переподчинения её Росгвардии, а у Юрия Мананкова, председателя общественной наблюдательной комиссии Мурманской области, мы попытаемся узнать, а как изменились тюрьмы за последние десять лет благодаря деятельности региональной общественной наблюдательной комиссии. А вот как добиться того, чтобы кадастровая стоимость объекта не превышала его рыночную, нам расскажет Элеонора Кукунова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области.

Но сначала посмотрим и поговорим об основных событиях, которые произошли в нашем регионе за прошедшую семидневку.

Зима вступила в свои права. Автомобилисты переходят на зимний стиль вождения, а пилоты - на управление самолётами в условиях плохой видимости. В четверг сразу несколько авиакомпаний вынуждены были вносить изменения в расписание полётов…

В Молодёжном сквере Мурманска появились новые скамейки с подогревом Пока тёплые скамейки только подключают к системе, и согреться в холодный день на них не удастся. Однако скоро техника заработает и даже в самые холодные дни мурманчане смогут комфортно отдохнуть в сквере. Ведь, работать такие лавочки могут и в сорокаградусный мороз, уверяют специалисты. Кроме того, они оснащены разъёмами USB, которые помогут заряжать гаджеты северян.

«Служить не страшно!» - 22 призывника отправились на Северный флот. Им предстоит год разлуки с родными и близкими, жесткой дисциплины и закалки духа.

На этой неделе на площадке Выборгского судостроительного завода состоялось подписание акта передачи портового ледокола «Обь». Судно будет эксплуатироваться «Атомфлотом».

Серьёзный пожар вспыхнул на территории Мурманской судоверфи. В одном из одноэтажных строений на улице Траловой загорелось отработанное машинное масло. Огнеборцам потребовалось около 5 часов, чтобы справиться с огнём. Специалистам ещё предстоит выяснить причины возгорания.

Профессор кафедры судовождения, доктор технических наук, почётный гражданин города Мурманска Борис Вульфович отметил на этой неделе юбилей. С 90-летием любимого преподавателя поздравляли сотрудники и учащиеся Мурманского государственного технического университета.