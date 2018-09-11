Итоги выборов радуют, а слухи в соцсетях огорчают

В составе правительства и органов исполнительно власти Мурманской области произошли существенные изменения. Глава столицы Заполярья намерен сложить полномочия, а Видяево до сих пор не готово к отопительному сезону. Эти и многие другие темы на оперативном совещании подняла глава региона.

Оперативное совещание началось с обсуждения главного политического события страны - единого дня голосования, который состоялся в минувшее воскресенье в 80 субъектах страны. Мурманская область не стала исключением. Новые Советы депутатов были избраны в ЗАТО Александровск, Мончегорске, Оленегорске, Умбе, Ловозере, Кильдинстрое, Туманном, Ура-Губе и Междуречье.

- Общая явка на муниципальных выборах у нас составила 27,39%, всего замещению подлежат 123 мандата, - сообщила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - По предварительной информации, 78 из 123 мандатов получили представители партии «Единая Россия» - это 63,4%. Можно констатировать, что выборы прошли спокойно, прозрачно, с полным соблюдением закона, прав и свобод граждан.

Губернатор поздравила вновь избранных депутатов и выразила уверенность, что они оправдают надежда избирателей.

Однако на этом обсуждение кадровых изменений в составе органов власти Мурманской области не закончилось. В этом году по собственному желанию сложить полномочия решили руководитель комитета по финансовому контролю Вячеслав Монастырский и министр юстиции Василий Плевако.

Имя будущего министра юстиции Марина Ковтун пока называть не стала, а вот комитет государственного финансового контроля возглавит Ольга Пода. Бывший заместитель министра социального развития хорошо зарекомендовала себя на прежнем месте работы. Назначен и новый министр промышленности и предпринимательства, им станет Дмитрий Филиппов - нынешний глава Мурманска.

На финишную прямую выходит подготовка к отопительному сезону, все паспорта готовности жилых и муниципальных объектов должны быть подписаны на этой неделе. На данный момент системы теплоснабжения 95% всех жилых домов промыты и готовы к подаче отопления, однако, положительную статистику по-прежнему портит ЗАТО Видяево, там готова только четверть всех домов.

На прошлом оперативном заседании глава Видяво Вячеслав Градов объяснил, что происходит в населенном пункте. Из-за недобросовестных промывок в предыдущие годы системы многих домов засорены настолько, что не поддаются ни опрессовке, ни промывке. Однако, несмотря на сложности, которые возникли с подготовкой, в этом муниципалитете крайний срок сдачи остаётся неизменным.

И всё же больше всего негодования вызвала совершенно другая тема, вынесенная на повестку дня. Слухи вокруг социальных объектов посёлка Зеленоборский взбудоражили не только жителей этого населённого пункта, но подняли на уши весь Кандалакшский район. В муниципалитете активно муссируется информация о сокращении медперсонала в местной больнице и прекращении работы санаторной школы-интерната.

Заместитель губернатор Инна Погребняк, которая держала ситуацию под контролем, в ответ на такие заявления напомнила, что неоднократно объясняла главе Зеленоборска ситуацию. Профильное министерство обозначило срок, чтобы проработать новые и окончательные планы работы этих учреждений.

Однако в школе-интернат всё же произойдут изменения, это учреждение начнёт функционировать в новом режиме.

В социальных сетях вызвали ажиотаж фотографии дома на улице Свердлова Мурманска, где в марте этого года произошёл взрыв бытового газа. Пользователи настроены скептически, многие считают, что ремонт здания уже закончился. Сейчас дом просто обили железом, а огромную брешь в стене пока никто не заделывает.

- Сейчас идёт экспертная оценка специалистов, которые решат, как нужно восстанавливать этот дом, - пояснил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Сейчас готовится документация для подготовки конкурсной документации на проектирование. Всё идёт по плану.

Марина Ковтун обратилась к коллегам из администраций с просьбой быть ещё внимательнее к людям, по возможности стараться встречаться с жителями лично, чтобы максимально доходчиво объяснять и аргументировать происходящие события в регионе.