Итоги выезда губернаторского контроля в ЗАТО Видяево, запуск отделений «Движения Первых», а также экопросвещение - главные темы оперативного совещания в региональном правительстве

В этот раз совещание состоялось под руководством первого заместителя главы области Оксаны Демченко.

На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве обсудили итоги выезда губернаторского контроля в ЗАТО Видяево и село Ура-Губа, во время которого ревизоры осмотрели около 50 объектов. Стоит отметить, что проверяющие приезжают в муниципалитеты без предупреждений.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора Мурманской области: «Во дворах, на проезжей части и подъездах было выявлено большое скопление воды и снега, что значительно затрудняет проход и проезд местным жителям. По итогам проверки контейнерных площадок в селе Ура-Губа - они находятся в надлежащем состоянии. В посёлке Видяево на контейнерных площадках обнаружено большое количество мусора, в том числе негабаритного».

На повестке дня также стояли вопросы организации мероприятий, направленных на экопросвещение. Например, общегородские субботники не только делают уличные пространства чище, но и сплачивают соседей.

Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Субботники, посадки деревьев, экскурсии, акции, лекции, конкурсы, флешмобы и другие мероприятия. Всего в 2024 году у нас запланировано более 100 таких мероприятий, а также публикации более 140 статей. Немаловажную роль играет экологическое волонтёрство».

Обсудили участники совещания и итоги работы региональных отделений «Движения Первых». Молодёжная организация была создана в 2022 году и уже сегодня насчитывает 16 местных отделений.

Мария Чернышева, председатель совета регионального отделения «Движение Первых»: «В целях просвещения и доступности, как вы видите, мы присутствуем на территории всего региона, во всех 17 муниципальных образованиях».

В ходе оперативного совещания поздравили и нового мирового судью со вступлением в должность. Оксана Желнина два года будет работать в судебном участке №4 Октябрьского судебного района