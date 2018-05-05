ИТОГИ: За два рабочих дня успели «попрощаться» с Баталовым, провести субботник и открыть новый магазин

Здравствуйте. Время итогов на «Арктик-ТВ». В студии Александра Ретунская. Вот и подошла к завершению самая короткая рабочая неделя в этом году. Но именно между праздниками министры областного правительства собрались на очередное заседание. В силовых ведомствах обсуждают кадровое решение президента, а горожан приглашают поучаствовать в субботниках - какой же Первомай без труда!?

В этом году демонстрантам областного центр повезло с погодой. И хотя шли по традиции двумя колоннами: профсоюзы отдельно, коммунисты отдельно, хотя лозунги были одинаковыми, отображая чаяния всех жителей региона, «Северянам достойную жизнь!»

Генерал-майор полиции Игорь Баталов освобождён от должности начальника управления МВД Российской Федерации по Мурманской области. Указ президента от 3 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отстранение Баталова от занимаемой должности и продолжающиеся проверки его деятельности – ожидаемый результат расследований неприглядной деятельности регионального УМВД журналистами телеканала «Арктик-ТВ».

Указ президента сообщает не только об отстранении главного полицейского области, но и о новом назначении. Руководителем следственного управления Следственного комитета в Заполярье на 5-летний срок назначен полковник юстиции Андрей Александрович Ефремов. До настоящего времени Андрей Александрович исполнял обязанности руководителя подразделения. До назначения в Мурманск проходил службу в Северо-Западном управлении следственного комитета в должности заместителя руководителя управления. Но свою службу начинал 20 лет назад именно в Заполярье – в военной прокуратуре.

Дороги в Мурманской области будут ремонтировать реже. На новый асфальт в дорожном фонде денег стало меньше. В прошедший вторник такой пессимистичный прогноз прозвучал на заседании областного правительства.

2018-й станет для автомобилистов сложным годом, ведь число ремонтов дорог в области снизится, всему виной сокращение акцизных поступлений в дорожный фонд региона. Пока представители власти спорят и решают, возможно ли вернуть процент с продажи бензина в казну, нужно как-то выходить из ситуации. Поможет ли федеральный центр, не известно, а ведь указы президента по той же безопасности и снижению аварийности на дорогах нужно выполнять.

- Скажем так, у нас откровенно плохого состояния дорог нет нигде на региональной сети, - рапортует на заседании правительства Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - Мы говорим о том, что пока не можем выйти на плановые показатели по ремонту. В год мы должны ремонтировать порядка 200 километров , средств у нас на это недостаточно. Но, тем не менее, безопасный проезд и ровность будет обеспечена на всем протяжении дорожной сети.

Если этот ремонтный сезон региональных дорог благодаря экономии прошлого года удастся пережить, то на будущее в запасе нужно иметь как минимум несколько вариантов для пополнения прохудившегося дорожного «кошелька». По мнению специалистов, дефицит средств фонда можно компенсировать за счёт штрафов, собираемых с автомобилистов-нарушителей. Кроме этого часть региональных магистралей после всех бюрократических процедур региональный Минтранс может передать под федеральное крыло, что опять же снизит нагрузку на наш бюджет.

В пятницу в Мурманске стало одним магазином больше. Нет, это не очередной торговый центр или вещевой рынок! Это продуктовый фирменный магазин совхоза «Тулома». Поддержать местного производителя на открытие магазина пришёл региональный министр сельского хозяйства Андрей Иванов.

По этому случаю редакция «Арктик-ТВ» пригласила Андрея Иванова министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, на диалог на программу «Итоги».

Мурманск готовиться встретить первый и единственный энергоблок «Академик Ломоносов», который следует к нам из Санкт-Петербурга. А путь следования такой внушительной по размерам атомной теплоэлектростанции до столицы Заполярья будет непростым и займёт около месяца. Мурманск станет лишь транзитным пунктом, здесь новичка арктической энергетики загрузят ядерным топливом, после чего он отправится на постоянное место пребывания в чукотский город Певек. Разработчики заверяют, что «Академик Ломоносов» соответствует всем требованиям безопасности. Ему не страшны природные катастрофы и суровый арктический климат. Кроме того, ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям МАГАТЭ и не нанесут вреда окружающей среде.

- Развитые страны мира ведут разработку таких энергоблоков, а ряд стран ведут уже их сооружение, - сообщил Павел Ипатов, заместитель генерального директора концерна АО «Концерн Росэнергоатом». - По имеющейся у нас информации, это, прежде всего, Китай, который продекларировал, что после 2020 года он введёт в эксплуатацию подобные энергоблоки.

Свой профессиональный праздник на этой неделе отметили сотрудники пожарной охраны. В сквере на Ленинградской состоялся показ техники и демонстрация удали огнеборцев. Насколько их миссия трудна и важна горожане смогли убедиться в связи с пожаром на улице Володарского и взрывом бытового газа в доме на улице Свердлова областного центра.

Нешуточные страсти разгорелись между администрацией города и жильцами дома №30 по улице Декабристов. Как заявляют некоторые горожане, людей принудительно заставляют покинуть свои квартиры, так как дом представляет собой опасность для их жизни и здоровья. Аварийную «деревяшку» в скором времени планируют расселить, но собственники жилья против таких действий администрации.

Ситуацию прокомментировал бывший мэр Мурманска Алексей Веллер. У депутата Госдумы прошла очередная региональная неделя, во время которой он проводит встречи с жителями города. «Нужно честно говорить, что у нас ещё достаточно большое количество мурманчан проживает вот в таких домах, признанных аварийными. Эмоционально всегда непросто вести такой диалог, но его вести нужно», - считает депутат Госдумы Алексей Веллер.

Единение власти и народа в эти дни происходит во время субботников. 5 мая горожан приглашают взять в руки лопаты и метлы, чтобы присоединится к программе «Мурманск - город чистоты». Одежду для участия в такой акции лучше подбирать максимально комфортную, соответствующую погоде и не маркую, а весь необходимый для уборки инвентарь, перчатки и мешки для мусора можно получить в управляющих организациях по месту жительства.

Кстати, чиновники уже доказали, что не бояться грязной работы и своим примером показали важность таких мероприятий. Сотрудники городской администрации почистили центральный парк и улицу Карла Либкнехта.

К сожалению все меньше и меньше в рядах Бессмертного полка ветеранов и очевидцев Великой Отечественной войны. Нашему поколению повезло, так как мы были воспитаны на их рассказах о том страшном времени. И ценим каждый день прожитый рядом с ними.

В честь 73-й годовщины Великой Победы военные парады состоятся в городе-герое Мурманске и ЗАТО г.Североморск. В них примут участие более полутора тысяч военнослужащих Северного флота, сотрудников силовых структур, ДОСААФ России, а также нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Второй год подряд в составе колонн пройдут женщины-военнослужащие. На территории воинских частей сейчас идёт активная подготовка к параду. Внешний вид и строевые навыки участников праздничного шествия проверил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов.