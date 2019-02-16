ИТОГИ: За инвестиционными «мешками» едут в Сочи, а в Мурманск стремятся за северным сиянием

Здравствуйте, время итогов на «Арктик-ТВ»! В студии - Александра Ретунская.

Кто как отметил День влюбленных, а губернатор отправилась на инвестиционных форму в Сочи. Северяне получили первые квитанции за вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов и обнаружили в них ошибки. Китайский Новый год жители Поднебесной хотят встретить под северным сиянием, а мурманчане в это же время, с первыми лучами солнца вышли на лыжню.

О том, стоит ли запрещать курение в общественных местах новомодных айкосов и вейпов, поговорим с гостем студии доктором Юлией Смирновой, а новости, вызвавшие наиболее активный отклик у пользователей соцсетей, обсудим с редактором группы «Арктик-ТВ» в контакте Эллиной Ким…