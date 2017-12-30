ИТОГИ: За полчаса пробежать 365 дней уходящего года

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ. Конец года отметился отчётом губернатора Мурманской области во время пресс-конференции с журналистами. Присутствующие на ней обратили внимание на рекордное число упоминания в выступлении Марины Васильевны слова «Арктика».

Хотя нашлось место в отчёте и насущным проблемам, так как жители региона по прежнему предпочитают жаловаться на свои проблемы напрямую, если не Путину, то хотя бы губернатору. А почему не мэрам?

Эстафету отчётов подхватили и вице-губернаторы. Например, на последней неделе декабря состоянии дел в социальной сфере рассказала Инна Погребняк, вице-губернатор Мурманской области: «По пятибалльной шкале шесть - это объективная оценка министерству образования. В среднем четыре, не буду говорить, кто оттягивает нас назад.

На пресс- конференцию министр здравоохранения Валерий Перетрухин привёл с собой заведующих сразу трёх поликлиник – взрослой, детской и стоматологической. Однако, неудобных вопросов к специалистам у журналистов не возникло. Напротив, они спрашивали, а вырастет ли зарплата медиков? почему уборщиц больше не причисляют к медицинским работникам? И справедливо ли заставлять докторов в «доброжелательных поликлиниках» работать по выходным? Одним словом, всех волновала кадровая проблема. Сможет ли её решить когда-нибудь МАГУ - региональный опорный вуз? В региональном Минобре лелеют надежду сделать МАГУ – заполярной Сорбонной, где будут готовить технарей для наших ГОКов по целевому набору, а если получится, то и открыть медицинскую кафедру. В нашей областной клинической больнице имени Баяндина достаточно практиков, которые смогли бы преподавать теорию, поэтому сегодня у нас в гостях кардиохирург.

Между тем 15 городов России борются за звание стать столицей тотального диктанта в 2018 году. Если бюрократическая столица- Мурманск не уверена в своих силах, то, быть может, рискнут Апатиты. Тем более что там на прошлой неделе торжественно открыли памятник А.С. Пушкину.

Президент страны повысил в звании командующего Северным флотом Николая Евменова - теперь он адмирал. В свою очередь Николай Анатольевич принял в юноармейцы на борту авианосца «Адмирал Кузнецов» сотню мальчишек и девчонок.

Очередной гость студии программы «Итоги» Константин Перминов, начальник отдела кадров Управления Росгвардии по Мурманской области.

К 25 декабря художники из Петербурга завершили изготовление ледовых скульптур в столице Заполярья. Пока блогеры рассуждают о том, сколько может стоить эти недолговечные произведения искусства, каких жертв требует красота, корреспонденты «Арктик-ТВ» заглянули в мастерскую под открытым небом.

Кроме стоимости ледовых скульптур, хотя, как можно оценить произведение искусства и стоит ли экономить на праздниках, на прошлой неделе во Всемирной паутине снова обсуждали живодёров. Корреспонденты «Арктик-ТВ» попытались примирить непримиримых.

В праздничную студию заглянула и Даша Монастырева, корреспондент «Арктик-ТВ», которая расскажет о символе 2018 года – Жёлтой Земляной Собаке.

Напомним, недавно Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении наказания за жестокое обращение с животными.