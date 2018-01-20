ИТОГИ: Задачка по МРОТ и омовение на уровне богохульства

О чём говорили политики и чиновники с высоких трибун, всегда ли это совпадало с повесткой, обсуждаемой в соцсетях? Составим общими усилиями картину уходящей недели в программе «Итоги» на «Арктик-ТВ».

П моему субъективному мнению, в прошедшие семь дней власть как никогда была близка к народу снизойдя до проблем социальных: дискуссия вокруг нового МРОТ, уборки снега и лифтового хозяйства вышла на первый план.

В среду спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой заявил, что для исполнения решения Конституционного суда по расчёту минимального уровня заработной платы, нашему региону, скорее всего, придётся залезть в долги и взять кредит, чтобы рассчитаться с бюджетниками. Сейчас на эти цели деньги в бюджете не заложены.

А вот где будут брать средства на выплату полярок в полном объёме коммерческие фирмы пока не ясно. И, тем не менее, в комитете по труду и занятости смотрят в будущее с оптимизмом.

На фоне ожиданий роста зарплата северянам, пенсионеры уже получили январские пенсии с учётом индексации. Обычно это происходило не раньше февраля. Тем не менее, в криминальные сводки то и дело попадают новости о стариках-разбойниках. Не стала исключением и минувшая неделя. В Росляково у одной пенсионерки в магазине украла кошелек другая пожилая северянка. На видео запечатлён по настоящему курьёзный случай: одна из посетительниц павильона, воспользовавшись тем, что кошелёк оставили без должного присмотра, забрала его себе, и даже успела проверить, есть ли внутри деньги. Причём, когда потерпевшая вернулась, разыскивая пропажу, злоумышленница ещё не успела скрыться. Она даже сделала вид, что пытается помочь женщине в поисках кошелька. Однако, задержать виновницу по горячим следам не удалось, сейчас полицейские ведут её поиск распространяя видео преступления.

В понедельник после краткосрочного отпуска к исполнению своих обязанностей приступила губернатор Мурманской области. И первым делом Марина Ковтун строго настрого наказала специалистам навести порядок с новыми лифтами. Почта губернатора завалена жалобами от жильцов, в домах которых лифты заменены на новые, но по какой-то причине не приняты в эксплуатацию.

Впервые в новейшей истории на этой неделе вышел к прессе Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. Вот уже три года сити-менеджер не проводил итоговых пресс-конференций. Началась встреча с небольшого торга: за право задать два вопроса журналист должен был сам ответить хотя бы на один вопрос главы администрации.

Представители прессы как водиться у Сысоева спросили об уборке снега. А как иначе?! Тем более, что неделю назад качество работы мурманских управляшек раскритиковал первый вице-губернатор Алексей Тюкавин.

Мэр Мурманска Дмитрий Филиппов на этой неделе был активен в «Твиттере». Во-первых, он высказал своё разочарование продажей кинотеатра «Атлантика». Выходит, что он был не в курсе того, что городское имущество ушло с молотка за его спиной. Во-вторых, он предложил пользователям мессенджера подключиться к дискуссии о необходимости платных парковок в наших дворах.

Есть новости и из Кольского района. Наша туристическая Мекка - Териберка оказалась в центре внимания сыщиков как минимум дважды. Сначала пришлось опознать тело погибшей женщины. При чём на помощь полиции пришли соцсети, когда по фотографии погибшей родственник опознали 38-летнюю Киру Семенкову. Напомним, бездыханное тело на берегу моря в районе старой Териберки нашли туристы несколько дней назад. По информации правоохранительных органов, следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено, причина гибели - переохлаждение организма.

Другое происшествие связано с пропажей дорогой видеотехники у китайских туристов. Туроператоры бьют тревогу, в селе завелись воришки!

- У наших постоянных китайских гостей в Териберке 11 января украли фототехнику. Техника очень дорогая и технически сложная. Продать ее дилетантам будет трудно. Сообщите, пожалуйста, мне, если будут предлагать. Полиция занимается вопросом, но, как водится, очень медленно, - сообщила в «ВКонтакте» Юлия Конева.

Журналисты «Арктик-ТВ» так же стали невольными свидетелями прелюдии к краже. Посреди бела дня у иностранных охотников за северным сиянием стащили аппаратуру прямо в ресторане с видом на Белое море. Правда, на этих кадрах китайские туристы ещё счастливы и беззаботны, так как техника была с ними.

В Заполярье страшно красиво, считают авторы мистического триллера «Мёртвое озеро». Со дня на день картина, действие которой разворачивается в предгорье наших Хибин, выйдет в прокат на федеральном канале «ТВ-3» . С такой стороны мы наш туристический кластер ещё не видели.

А в Полярном на этой неделе отравились дети. 37 ученика школы № 2 обратились в один день в медицинские учреждения. Неужели виной всему казенные обеды? Или это ротовирусная инфекция? Выясняют специалисты.

Первые заболевшие начали поступать к врачам 11 января. Медицинская помощь понадобилась шестерым несовершеннолетним. Троих из них пришлось госпитализировать. Уже вскоре инфекция приобрела лавинообразный характер. На сегодняшний день известно о 37 случаях плохого самочувствия детей. Гастроэнтерит, который может быть вызван кишечной палочкой, врачи подтвердили всего у шестерых детей. Остальным поставили диагноз ОРВИ. Как итог, занятия в школе отменены, у детей внеочередные каникулы, следственный комитете ведёт проверку, а местная администрация во главе с Семёном Кауровым организовало собственное расследование, считая, что причиной всех бед стал Комбинат школьного питания.

Поножовщина в пермской школе заставила администрации многих наших региональных школ принять дополнительные меры по защите своих воспитанников. Например, ограничить доступ посторонних, включая родителей на этажи и классы.

На этой неделе было тревожно в МГТУ. Во Всемирной паутине была распространена информация о том, что, вроде, идут обыски, что ректор оказался в поле зрения правоохранительных органов. Мол, обогатился на чтении лекций студентам. Хотя, кто сказал, что ректор не может преподавать и заниматься научной деятельностью? Да и гонора 25 тысяч в месяц не выглядит астрономическим.

В любом случае Сергей Агарков находится на своём рабочем месте в приподнятом настроении, так как вуз вернул себе право на аспирантуру.

Ещё одна гордость высшей мореходки - команда КВН «Морская академия», которой удалось попасть в Высшую Лигу. А это значит, что нашу команду весёлых и находчивых мы скоро увидим на «Первом канале».

С 4 по 16 января «морячки» из МГТУ покоряли своим искромётным юмором жюри и гостей фестиваля «КиВиН» в Сочи. Команда успешно выступила во втором туре и стала участницей гала-концерта. Там и определился состав Высшей и Пемьер-лиги. Всего в финал вышла 31 команда. Наши земляки одержали победу, в нынешнем году они представят Мурманскую область в телевизионной версии Высшей Лиги КВН.

А ученые ПИНРО тем временем работают над уникальным проектом – экологическим тралом. С его помощью рыбаки смогут ловить треску и пикшу, не нанося существенный вред морской экосистеме. Уже проведены первые испытания.

Неделю заверили крещенские купания в проруби. Церковный праздник всё больше и больше приобретает черты светского, а кое-где его пытаются даже политизировать. Например, пользователи Всемирной паутины потешался над ярославскими чиновниками, которых в принудительном порядке глава заставил принять участие в православном моржевании. А в Мурманске в прорубь на Семёновском окунулись ОНФовцы под девизом «Вместе за здоровьем в крещенскую купель».

Но не будем забывать о сакральном смысле крещения, которое несёт всем верующим очищение от грехов.