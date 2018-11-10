ИТОГИ: ЗАТО Александровск в руках Семёна Каурова, УФАС заинтересовалось «Сказкой», или Впереди Деловая неделя

Антонина Николаевна Очень похоже. Мне особенно понравилась фраза, что "экономическая ситуация в Мурманской области не только стабильна, но и перспективна". Так начинался застой при коммунистах. Евгений прав. Комментарий к новости: «Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах

Евгений Как это все похоже на период жизни во времена СССР. Видимо грабли КПСС теперь достанутся ЕР Комментарий к новости: «Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах