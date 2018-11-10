ИТОГИ: ЗАТО Александровск в руках Семёна Каурова, УФАС заинтересовалось «Сказкой», или Впереди Деловая неделя

День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.18 20:30
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Последние комментарии
Антонина Николаевна
11.11.18 09:51
Очень похоже. Мне особенно понравилась фраза, что "экономическая ситуация в Мурманской области не только стабильна, но и перспективна". Так начинался застой при коммунистах. Евгений прав.
Евгений
10.11.18 14:28
Как это все похоже на период жизни во времена СССР. Видимо грабли КПСС теперь достанутся ЕР
Бурак Ю. Г., заместитель директора МБОУ Кадетская школа города-героя Мурманска.
09.11.18 14:52
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