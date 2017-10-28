ИТОГИ: ЗАТОшная модель власти, бред так называемых СМИ и эмоциональный срыв главы

Здравствуйте, подведём итоги уходящей семидневки на «Арктик-ТВ». На этой неделе самой обсуждаемой новостью в СМИ на кухнях и в интернете стало заявление губернатора Мурманской области о давлении со стороны силовиков. Пока мы ломали голову, о каком ведомстве идёт речь, с чем связан экстренный брифинг, в четверг под шумок Мурманская областная Дума приняла в первом чтении законопроект, который снова допускает единоначалие в городах. Правда, на усмотрение муниципалитетов. В Полярных Зорях и Оленегорске таких поправок ждали как манны небесной.

В городе атомщиков никогда не было «двуглавой модели» управления, впрочем, как и желания её примерит на себя. Мы связались по телефону с главой города атомщиков Максимом Пуховым, который с недавних пор так же возглавляет Ассоциацию «Совет муниципальных образования Мурманской области»...

Правда, ни о каких всенародных выборах мэров в региональных законопроекте речи не идёт, муниципалитетам позволено взять на вооружение так называемую ЗАТОшную модель, когда глава выбирается депутатами на конкурсной основе, как это произошло совсем недавно в ЗАТО г.Североморск, где вся полнота власти отныне сосредоточена в руках одного человека - Владимира Евменькова.

Возможность вернуться к единоначалию на ура восприняли в кандалакшском районе, где потихоньку вся полнота власти концентрируется в руках молодого и амбициозного Михаила Павлова. Но жителям областного центра безусловно любопытно будет узнать мнение мурманских градоначальников. Хочу напомнить, что наш город стал первым в России, внедрившим у себя новую модель управления. После импичмента всенародно избранному мэру Сергею Субботину депутаты решили, что лучше выбирать главу города из числа действующих депутатов. А вот сити-менеджера, которому подчиняется администрация города, назначать по конкурсу. В итоге, за 8 лет существования такой модели, в Мурманске сменилось 3 главы, добровольно сложивший с себя бремя власти. Степан Тананыкин был в этой роли всего пару месяцев. Потом два срока руководил городом Алексей Борисович Веллер, а в настоящее время высшим должностным лицом в Мурманске является Дмитрий Филиппов.

Некоторые СМИ пытаясь столкнуть между собой две ветви муниципальной власти - законодательную и исполнительную, поспешив объявить, что в случае возвращения к единоначалию, место мэра займет Сысоев. Кстати, он единственный и бессменный сити-менеджер Мурманска, начиная с 2009 года, и уже пережил как минимум двух глав и дважды побеждал в конкурсах.

Почему бы его не короновать? А вот что заявил Андрей Иванович корреспонденту «Арктик-ТВ»: «Вы сказали, что «некоторые СМИ», а я бы сказал так называемые СМИ, потому что основной, так скажем, недостаток этих СМИ, это полная юридическая безграмотность, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Они не только не читают федеральные законы и региональные, а если говорить о нормативно-правовых актах муниципальных, то они даже, наверное, не знают об их существовании. Поэтому я бы вот таким «прогнозёрам» порекомендовал бы сначала изучить законодательство, причём очень внимательно, в том числе те поправки, которые были внесены в Мурманской области, а потом пытаться комментировать, потому что это даже комментариями нельзя назвать. Это просто бред».

А каких только комментариев не последовало после экстренного брифинга Марины Васильевны Ковтун в понедельник. Одни только обидных заголовков - из серии «губернатор не верблюд», набралось с дюжину. А ещё депутат Госдумы Алексей Веллер предположил, что у главы региона эмоциональный срыв.

Корреспонденты издания «Коммерсант» застали его врасплох за рулем машины, когда он ехал по вечерней Москве. У Веллера, как выясняется, нет служебной машины и водителя, поэтому специально свою речь Веллер не готовил, он поделился с журналистом своими впечатлениями. Связавшись накануне выхода программы в эфир с Алексеем Борисовичем, я убедилась, что это не оговорочка по Фрейду и от своих слов политик не отказывается. Впрочем, ваши личные впечатления от заявления губернатора могут быть совершенно другими. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Формат программы «Итоги» позволяет дать это выступление без купюр, поэтому делайте выводы сами, вы же умные люди.

Не смотря на политическую турбулентность, климат в регионе продолжает оставаться благоприятным. Правительство занято подготовкой к «Деловой неделе» - своего рода наследницы регионального экономического форума, почившего в бозе. Предполагается, что нынешняя неделя подхватит эстафету Питерского экономического форума, отсюда и такие именитые гости. Например, глава минэкономразвития Орешкин, министр энергетики Новак. Уже в седьмой раз соберутся на международную конференцию и представители горнодобывающих компания Баренцева Евроарктического региона.

Мурманский аэропорт, как и обещал, устроил на этой неделе парад техники на взлётно-посадочной полосе. Теперь мы можем быть спокойны - задержек рейсов, связанных с заваленной снегом полосой, не будет, а значит, все зарубежные и столичные гости смогут прилететь в Мурманск без приключений.

Такие же как в аэропорту рамки металлоискателя установили на этой неделе в заполярных кинотеатрах, решившихся на прокат фильма «Матильда». Я лично уже побывала на премьере фильма. Зал был практически пуст. Личные вещи никто не досматривал при входе. На рамку я даже не обратила внимания. А фильм …. Нет уж, вы сами делайте выводы.

Если брать местную повестку уходящей недели, то у нас искусственно пытаются подогреть конфликт между общественниками и саамами. В частности, дискуссия вокруг памятника оленно-тарнспортным батальонам. Где его следует установить - вариантов предлагалась масса: около Семёновского озера, на площади Пять Углов, у вокзала, у стелы на въезде в город... На этой неделе депутаты мурманского горсовкерта поставили точку в этом споре, постановив, что мемориал займёт место у администрации Первомайского округа

На самом деле у народных избранников и чиновников всех уровней сейчас голова болит совершенно о другом: не о «Матильде» и памятниках, а о бюджете, который обещает быть дефицитным. Финансы поют романсы - расходы и доходы областного бюджета на 2018 год уже посчитали. Дефицит составит 3 миллиарда рублей.

Доходы бюджета в 2018 году, по прогнозам Министерства финансов Мурманской области, составят приблизительно 56 миллиардов рублей. По сравнению с 2017 годом на 1,4 миллиарда рублей увеличатся поступления от налога на доходы физических лиц. Вырастут и поступления от налога на имущество. А вот налога на прибыль соберут меньше на 500 миллионов рублей. В то же время расходы бюджета составят более 59 миллиардов рублей. Но бюджет будет социально ориентированным. В том числе, предусмотрена индексация зарплат работникам бюджетной сферы. Также проиндексируют социальные выплаты населению. Дефицит бюджета, согласно прогнозу, составит более 3 миллиардов рублей. «Всё это находится на безопасном уровне. В пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом, и рекомендациям Минфина России, - заверила депутатов облдумы Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области. - Следует отметить, что уровень государственного долга, составит 21,9 миллиарда рублей, из них 17 миллиардов - коммерческий долг».

На этом фоне любые успехи местного бизнеса воспринимаются как общая победа. Если цыплят по осени считают, то рыбу в садках подсчитали ещё летом. «Русская аквакультура» отрапортовала, что 2017 год стал для рыбоводной компании успешным. Холдинг вышел на рекордные объёмы добычи атлантического лосося, кроме этого, приобрёл у норвежцев собственные смолтовые заводы.

Местные соцсети на этой неделе обсуждали шокирующие кадры с опасными развлечениями мурманской молодёжи, которые попали в интернет. Запись сделана из окна мурманчанкой, на ней видно, как несколько подростков сначала стоят, а потом свисают на руках с края технического балкона на 14 этаже. Инцидент произошёл в многоэтажке на Кольском проспекте. Прежде чем свеситься с балкона, они выпивают что-то из стаканов. В полиции уже пообещали провести проверку по факту опасных развлечений. Однако, она вряд ли приведёт в результатам, поскольку лица детей не разобрать на видео.

А в ночь на пятницу во Всемирную паутину попало видео пожара в частном секторе на сопке Варничная. К тому, что в областном центре регулярно горят «деревяшки», мы уже привыкли, но на этот раз огонь охватил добротный частный дом. По предварительной информации, причиной возгорания стал открытый огонь в камине. На устранение пожара потратили более 8 часов и стянули на улицу Серофимовича 8 единиц спецтехники. Пострадали два человека, которые обслужены амбулаторно .

На этой неделе корреспонденты «Арктик-ТВ» стали свидетелями погони на дороге, в результате которой сотрудникам ГИБДД пришлось применять табельное оружие.