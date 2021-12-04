ИТОГИ: Здравствуй, полярная ночь! Впереди Новый год и повышение транспортного налога

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

На широте Мурманска наступила полярная ночь, в воскресение на центральной площади зажгут праздничные огни на главной городской ёлке, а Мурманская областная Дума проголосовала за повышение транспортного налога. Но не будем о грустном...

Сегодня у нас в гостях Егор Хаценко, председатель комитета молодежной политики, и Тимофей Пискунов, руководитель отдела культуры Мурманской и Мончегоркой Епархии.

Итак, обо всём по порядку.

В больнице на улице Полухина в Мурманске прогремел хлопок. По информации регионального Министерства здравоохранения в инфекционном отделении областной больницы вышел из строя кислородный транспортировочный баллон – сорвало редуктор. Произошёл выброс с хлопком сжатого кислорода из баллона. Пострадавших и пожара не было.

Никаких ограничений для детей без прививки от гриппа не будет, заверил глава региона. Видеообращение к обеспокоенным родителям он разместил в социальных сетях.

На этой неделе ликвидировали волка, бегавшего по улицам Оленегорска в поисках добычи. Об этом сообщает «Мурманский вестник» со ссылкой на министра природных ресурсов. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, хищник за пару дней загрыз несколько собак и кошек. На людей волк не нападал, но не на шутку перепугал местных жителей, которые и обратились в Министерство природных ресурсов и экологии региона. После ликвидации опасного животного специалистам охотничьего надзора остаётся только убедиться, что хищник был один.

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил свой дальний поход и вернулся в Североморск.

Рождественские образовательные чтения в этом году посвящены 350-летию со дна рождения Петра I. Участниками встречи выступили представители Русской православной церкви, учителя, преподаватели вузов, работники музеев и библиотек.

В столице Заполярья прошёл областной слет кадетских классов Мурманской области «Арктический щит России».

15 лет назад в столице Заполярья была создана Мурманская областная общественная организация «Дети Великой Отечественной войны». 30 ноября они отмечали юбилей.

В Мурманской областной станции переливания крови прошла благотворительная акция, приуроченная ко Дню волонтёра. Во время акции кровь сдавали и депутаты областной Думы.