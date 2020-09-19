ИТОГИ: Железнодорожный мост испытали на прочность, а памятник в п.Лиинахамари разрушили

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Почему не все родители обратились в Пенсионный фонд за выплатой детских пособий? Ответит на этот вопрос Вадим Корнев, управляющий отделением Пенсионного фонда по Мурманской области.

У нового состава горсовета в ЗАТО г.Североморск - женское лицо. Как проходили выборы в столице Северного флота подробно расскажет глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Ещё один гость нашей программы - Андрей Варич, руководитель Министерства инвестиций и развития предпринимательства, который расскажет о мерах поддержки бизнеса в постковидный период.