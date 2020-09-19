День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.20 20:30
ИТОГИ: Железнодорожный мост испытали на прочность, а памятник в п.Лиинахамари разрушили
Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.
Почему не все родители обратились в Пенсионный фонд за выплатой детских пособий? Ответит на этот вопрос Вадим Корнев, управляющий отделением Пенсионного фонда по Мурманской области.
У нового состава горсовета в ЗАТО г.Североморск - женское лицо. Как проходили выборы в столице Северного флота подробно расскажет глава ЗАТО Владимир Евменьков.
Ещё один гость нашей программы - Андрей Варич, руководитель Министерства инвестиций и развития предпринимательства, который расскажет о мерах поддержки бизнеса в постковидный период.
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Последние комментарии
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
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