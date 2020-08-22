ИТОГИ: Жилью – зелёную дорогу и избавляемся от ограничений

Здравствуйте! Вы смотрите программу «Итоги». В студии с вами – Артём Кузьмин.

Уходящая неделя выдалась насыщенной важными для жителей нашего региона событиями. Под руководством заместителя главы Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, в режиме видеоконференции состоялось рабочее совещание по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья. В мероприятии принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он выступил на совещании с докладом.

Также глава региона принял участие в онлайн-пресс-конференции ТАСС и рассказал об управленческих решениях, которые региональные власти приняли для стабилизации экономической и социальной жизни во время пандемии.

В Мурманской области снова открылись все торговые центры и заведения общепита. Регион перешел на следующую стадию снятия ограничений. Столица Заполярья постепенно возвращается к привычной жизни. СЮЖЕТ:

Не за горами День знаний. Напомним, дети отправятся в школу впервые после продолжительного перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Во время онлайн трансляции родители смогли задать министру образования и науки Мурманской области Анне Головиной волнующие вопросы, касающиеся начала учебного года.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тундра», крупнейшее для Ловозерского района предприятие , будет продавать оленину на экспорт. Сейчас «Тундра» проходит аттестацию Россельхознадзора, чтобы поставлять за границу не только шкуры оленя, но и мясо. Предприятие сконцентрировалось на модернизации цехов, которая стала возможной благодаря субсидии правительства Мурманской области.

В регионе работает команда «Гастрономической карты России». Теперь в базу популярного портала внесли заведения общественного питания и Мурманской области.

В Мурманской области снимут сериал о полярных конвоях. Для кинематографистов уже провели ознакомительный тур. Его участниками стали 25 известных режиссеров, продюсеров и кинопроизводителей. Они посетили Мурманск, Териберку, Кировский и Печенгский районы.

Развитие городов, создание грамотно организованных общественных пространств и многое другое – в Мурманск приехали практикующие архитекторы со всей России. Столица Заполярья стала одной из рабочих площадок проекта Архитекторы точка рф.