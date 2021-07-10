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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.07.21 20:30

ИТОГИ: Жиропень, или В Мурманской области стартует избирательная гонка

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.

Сколько стоят часы на руке у губернатора? Что такое жиропень? Куда попадают дорожные ограждения после того, как их демонтируют? Грозит ли нам локдаун? На эти вопросы мы получим ответы программе «Итоги». Немного о политике. После того, как единороссы объявили победителей праймериз, парламентская оппозиция провела свои региональные конференции, правда, большая их часть прошла за закрытыми дверями.

Журналистов не пустили на итоговую конференцию регионального отделения партии «Справедливая Россия». Александр Макаревич, руководитель регионального отделения партии эсеров, предпочитает остаться в тени. Появлению представителей СМИ он оказался, мягко говоря, не рад, с заседания журналистов выдворили, ссылаясь на ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Итоги работы партии так и остались неизвестны общественности, вероятно, справдливороссам есть что скрывать.

Зато губернатор всегда открыт для общения. Ещё одна «прямая линия» состоялась на уходящей  неделе, но для пользователей соцсетей. Вопросы были самые разные, в том числе главу региона спросили о покупке дома под Мурманском и о стоимости часов на его руке.

Сразу два директора крупных коммунальных предприятий на этой неделе подали заявления в региональный ТИК для участия в выборах в Мурманскую областную Думу 7-го созыва – директора «Мурманскводоканала» и «Мурманэнергосбыта»: Андраник Мусатян и Алла Истомина - коммунист и сторонник «Единой России».

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