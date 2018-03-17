ИТОГИ: Жители Мурманской области собираются 18 марта дать «ответ Чемберлену»

Время подвести итоги на «Арктик-ТВ». В прямом и переносном смысле уже через неделю мы будем жить по-новому - с новым президентом. Если конечно найдём в себе силы встать с дивана и прийти на избирательный участок. Ведь Северо-Запад России всегда был более инертен к выборам, чем южные округа. Накануне социологи прогнозировали явку порядка 60%, однако не исключено, что в порыве дать «ответ Чемберлену», а точнее Терезе Мей - наши люди на выборы придут и таким образом продемонстрируют солидарность с внешнеполитическим курсом российской власти. А внутри страны мы уж как-нибудь сами разберёмся. Собственно говоря, федеральная повестка все эти дни так или иначе вращалась вокруг детективной шпионской истории с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля в Великобритании и отправкой наших дипломатов из Лондона на родину. Идите голосовать - на участках будет столько наблюдателей, что фальсификация исключена, заверили нас представители движения «За четные выборы» и члены региональной Общественной палаты.

На уровне региона и заполярной столицы на этот раз повестки уходящей недели совпали, главным событием стало закладка памятника Николаю Чудотворцу. Идея его создания принадлежит Фёдору Конюхову, путешественнику и священнослужителю, который своим примером доказал, что главное в русском человеке сила духа и характер.

Мурманчане обратили внимание на то, что на этот раз региональная неделя депутата Госдумы Алексея Веллера несколько затянулась. Вот и 18 марта он будет голосовать на своем родном избирательном участке в Мурманске. Собственно говоря, все мурманские политики своим примером демонстрируют, что принять участие в президентских выборах важно и необходимо. Всё равно, за кого вы отдадите свой голос, главное не пропустите важное политическое событие в новейшей истории страны. Такой посыл прозвучал и от губернатора Мурманской области. Последнюю неделю Марина Ковтун была в гуще событий местного масштаба. Вот например, на Южной котельной ввели в опытную эксплуатацию новые очистные сооружения и систему закрытого слива мазута. По славам специалистов, теперь жители ближайших к предприятию домов не будут чувствовать запах нефтепродуктов.Так же на это неделе губернатор дала наказ управляющим компаниям ежемесячно мониторить показания общедомовых приборов учёта тепла, чтобы раздражающие северян корректировки по итогам года, не были неприятным сюрпризом для собственников жилья. А разобраться в этом вопросе нам поможет гость в программы Игорь Буренко, председатель ТСЖ «Павлова 13».

Как же мы прекрасно все заживём, когда в каждом доме появится хозяин, а пока избитая история о том, как у семи нянек дитя без глазу. Снежная шапка на козырьке прямо под окном одного из домов на улице Шмидта не даёт покоя жительницы Мурманска. Пенсионерка обращалась во все инстанции для того, чтобы хозяева конструкции убрали накопившейся снег, но усилия оказались напрасны. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» попыталась разобраться в ситуации.

На этой неделе жители города заметили около приюта для бездомных животных трёх оранжевых «котов». Люди, желающие остаться инкогнито, облачились в яркие кошачьи костюмы и таким креативным способом доставили огромный пакет с влажными кормами в дар четвероногим. Напомним, в середине февраля вандалы устроили погром в этом приюте - разбили стекла, разломали мебель, разбросали запасы корма и распустили из вольеров собак. Мурманчане охотно откликнулись на беду и привезли для животных корм, одеяла и бытовую химию.

В Мурманск вернулся Владислав Евглевский. Вместе со своим котом он добрался до Владивостока и обратно автостопом. Теперь 29 летний путешественник раздает интервью, а кот почивает на лаврах.

Это просто замечательно, что среди нас живут такие сильные духом и жизнерадостные парни. Плохо только то, что по дороге Владислав присматривал себе место доля строительства домика, который он намерен построить ближе к пенсии, чтобы перебраться с Севера на «большую землю». Не уезжай, Владислав, а точнее - не уходи…