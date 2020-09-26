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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.20 20:30

ИТОГИ: Жизнь под знаком ковида – автобусные перевозки меняют уровень управления, медиков начинают прививать

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Руководитель федерального Агентства по туризму оценила потенциал Заполярья. Пассажирские автобусные перевозки отныне будут курировать не муниципалитеты, а регион – так решили депутат облдумы. Насколько это своевременный закон, спросим у генерального директора АО «Электротранспорт» Сергея Коробкова.

Мурманских медиков начали прививать от ковида, а в резервном госпитале в Мурмашах состоялись учения. По словам министра здравоохранения, эпидситуация в нашем регионе находится под контролем и лечить пациентов в полевых условиях нет никакой необходимости.

Большой футбол живёт мечтами о новом крытом манеже в заполярной столице, но и представители других федераций не прочь обрести крышу над головой. О чаяниях и надеждах регионального спорта пойдёт разговор с  Алексеем Поповым, директором Лиги мини-футбола «МегаСпорт».

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