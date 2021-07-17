ИТОГИ: Жизнь под знаком пандемии

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.

Нам надо успеть привиться до 1 сентября. В Мурманской области определён перечень сфер деятельности, работникам которых требуется обязательная прививка от COVID-19. Иначе могут не пустить на работу!

В настоящее время в нашем регионе привиты более 140 тысяч человек – это чуть больше 40% от плана. Главным государственным санитарным врачом по Мурманской области Леной Лукичёвой подписано постановление о вакцинации отдельных групп граждан: это работники торговли, салонов красоты, водители общественного транспорта и такси. Также иммунизации подлежат энергетики, организаторы мероприятий для несовершеннолетних. Руководителям учреждений, предприятий и фирм необходимо организовать проведение прививок не менее 60% сотрудников до 12 августа первым компонентом, до 1 сентября – вторым компонентом вакцины.

А что поэтому поводу думают мурманчане, журналисты «Арктик-ТВ» узнали во время опроса, который провели в центре города.

Разобраться в главных событиях уходящей недели нам помогут гости программы: Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический много профильный центр»; Владимир Стрелков, заведующий приёмных отделением специализированного центра инфекционных заболеваний СЦИЗ; Евгений Никора, глава администрации города Мурманска.