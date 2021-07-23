256 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+130), Кандалакшском районе (+25) и Североморске (+19).

Итоговые данные клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» опубликуют к октябрю. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также уточнил, что окончательные результаты исследования остальных отечественных вакцин появятся в конце 2021-го начале 2022 года. Будем надеяться, что, обнародовав данные, вирусологи положат конец многочисленным слухам, связанным с вакцинацией. Например, о вреде и многих откровенно надуманных побочных эффектах препарата.