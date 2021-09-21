Итоговые результаты выборов от предварительных не отличаются

Представители областного избиркома подписали протоколы о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Мурманской области.

Итоговые результаты от предварительных не отличаются. Победитель голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы - Татьяна Кусайко. Она набрала более 34% голосов.

А по партийным спискам в лидерах «Единая Россия». Партия набрала около 35%. Следом идёт КПРФ с результатом почти 18%. Затем ЛДПР - чуть более 11%, совсем немного от неё отстаёт «Справедливая Россия». И на пятом месте – «Новые люди». Они тоже набрали проходной балл.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Выборы проходили в достаточно напряжённой политической обстановке. Было много вопросов, связанных с применением нашей инновации - дистанционного электронного голосования. Не обошлось без эксцессов в виде выключения света в некоторых муниципалитетах. Но это всё те вопросы, которые постоянно возникают в ходе каждой избирательной кампании. Избирательным комиссиям приходится с этим бороться, преодолевать эти трудности».