IV фестиваль «Траектория роста» собрал на одной сцене самых талантливых учеников мурманских школ искусств

Танцами, вокальными выступлениями и разнообразием музыкальных композиций юные артисты поздравили работников культуры с их профессиональным праздником.

Завораживающее звучание скрипок и флейт открыло программу ежегодного фестиваля, который уже стал доброй традицией творческих деятелей. Заслуженные работники культуры и только начинающие своё погружение в искусство ребята собрались в одном зале в этот знаменательный для них день.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Радостно, что сегодня будет много открытий. Культура – это самая объединяющая сила всех сфер нашей жизни».

Радость и одновременно волнение испытывают юные артисты перед выходом на сцену. И не просто так, ведь фестиваль для них – возможность насладиться процессом и дверь, открывающая новые перспективы.

Таисия Крутенина, ученица Детской театральной школы Мурманска: «Этот фестиваль – очень большое событие. Когда мы выступаем, мы можем показать себя, что мы умеем. Некоторые люди умеют играть, некоторые петь, некоторые танцевать, а это большой талант».

Танцевальный рассказ ансамбля «Акварель» удерживал внимание зрителей до последней секунды. Свой номер девушки посвятили приходу весны, хотя в этом году мурманчане уже успели встретить её раньше обычного. Дополнением образа артисток стали венки, которые они пускали по воображаемой реке.

Кристина Афанасьева, ученица Детской школы искусств №3: «Сегодня мы будем танцевать очень нежный танец, который ассоциируется с весной, будем показывать девушек, которые танцуют на Ивана Купала и отправляют венки по реке».

Нежная мелодия скрипки в руках будущих виртуозов. Из всего многообразия инструментов ученицы Детской музыкальной школы выбрали именно её. Когда-то талантливая игра уличного исполнителя привлекла внимание Киры Гринько, после этого девочка решила освоить этот инструмент.

Кира Гринько, ученица Детской музыкальной школы №1 им. Волковой: «Мне очень понравилось его звучание. Когда на улице играла одна девушка, я тоже захотела так играть».

Количество начинающих артистов стремительно растёт и формирует будущие творческие коллективы. За это благодарность нынешним педагогам, профессионалам своего дела, которые заинтересованы в успехе подопечных.

Андрей Костин, заместитель главы города Мурманска: «У Мурманска своё уникальное культурное лицо, это ваша заслуга. За это огромное спасибо присутствующим здесь».

Сотрудникам городских учреждений культуры вручили почётные грамоты и благодарственные письма главы города Мурманска. Также признательность получили работники, чей труд остаётся «за кулисами» - гардеробщики, рабочие, уборщики и администраторы.