Мирославе Киселёвой необходима поддержка земляковCapesize в Мурманском морском торговом порту, или Завораживающая красота работы портовиков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.20 19:30

IV международный шахматный турнир «ЧессМейтс» стартовал в столице Заполярья

В прошлом году Париж, а в этом – Мурманск - четвертый  международный шахматный турнир «ЧессМейтс» стартовал в столице Заполярья.

Прошёл год и они снова вместе за шахматной доской, только теперь на Кольской земле, как было решено по итогам третьего международного турнира «ЧейссМейтс» в Париже. Тогда между сторонами – участницами соревнований, куда входит и шахматная Федерация Мурманской области, была подписана хартия.

Андраник Мусатян, председатель шахматной Федерации Мурманской области:  «Все умные дети и умные люди должны ехать в Мурманск, мы должны развивать Арктику. Я думаю, что когда столько умных и эрудированных детей из шести  команд, из низ трое ребят из-за границы, а трое из России, находятся в Мурманске, мы фактически уже развиваем область».

Турнир стал возможным благодаря поддержке спонсоров - половину расходов взяла на себя региональная шахматная Федерация, вторую голландская логистическая компания «Басамро», большую помощь турниру оказал конгресс-отель «Меридиан» и ряд других мурманских организаций.  Этот турнир проходит буквально следом за ещё одним масштабным - «Полярным гамбитом». 

Валентин Вересов, представитель компании «Basamro Logistics Group» (Нидерланды): «Я вижу, что шахматная активность в Мурманске стала гораздо более заметной: «Гамбит», до этого какие-то сетные соревнования, которые организовывались. Сейчас они получили большую поддержку, это видно, это, слава богу, это хорошо».

В числе гостей  - прославленные шахматисты, руководители шахматных федераций разных стран и, конечно, болельщики – родители юных участников. 

Валентина Гунина, чемпион по шахматам, почётный гость турнира : «Это очень значимый турнир. Если будет таких турниров больше, то будет круче. Будет больше спонсоров, больше денег, больше ученики будут выезжать. Это очень значимое событие».

Юрриаан Кейн,  основатель движения детских и юношеских шахмат во Франции «ЧессМейтс» и одноименного турнира, лично присутствует на каждом соревновании.

Юрриаан Кейн, основатель движения, создатель турнира «ChessMates»: «Мы очень рады быть на Мурманской земле. И мы стараемся сделать так, чтобы турнир продолжался. В следующем году он запланирован в Роттердаме, затем в Дублине в 2022-ом. И потом мы были бы счастливы вернуться снова в Мурманск».

На шахматные баталии  - три дня, в ходе которых по традиции «ЧессМейтс», команда принимающей стороны, Мурманской области, сразится с победителем прошлогоднего турнира – командой из Франции. Завершится турнир в воскресенье финальными играми и торжественной церемонией награждения победителей. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

User
07.03.20 15:56
А почему бы не узнать мнение по этому поводу лично у Николая Иванченко? С трудом верится в святость 15-го Тимофея!
Комментарий к новости:Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых
alex
07.03.20 13:22
сборная «Мурманские биполярники» и команда 8 гимназии «Спартак-юниоры»
Комментарий к новости:«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники
Максим
07.03.20 12:01
Коррупционный чиновник ФосАгро обязан быть кандидатом экономических наук (доцент). А действительно как Смирнов Алексей Игоревич получил К.Э.Н. На премиальные ?!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире01:30«Медленное ТВ-Камин».05:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:20«Любовь случается». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают снижаться-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 84 копейки, евро теряет почти 1,8 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок № 1 Кольской АЭС выведут в плановый ремонт-PRO ЖКХ (18+)Минстрой РФ хочет вытрясти долги за ЖКУ со всех недобросовестных граждан-PRO Нефть и газ (18+)Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор-PRO Законы (18+)Госдума приняла в первом чтении пакет из трёх законопроектов по налоговым льготам в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 796 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика