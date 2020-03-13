IV международный шахматный турнир «ЧессМейтс» стартовал в столице Заполярья

В прошлом году Париж, а в этом – Мурманск - четвертый международный шахматный турнир «ЧессМейтс» стартовал в столице Заполярья.

Прошёл год и они снова вместе за шахматной доской, только теперь на Кольской земле, как было решено по итогам третьего международного турнира «ЧейссМейтс» в Париже. Тогда между сторонами – участницами соревнований, куда входит и шахматная Федерация Мурманской области, была подписана хартия.

Андраник Мусатян, председатель шахматной Федерации Мурманской области: «Все умные дети и умные люди должны ехать в Мурманск, мы должны развивать Арктику. Я думаю, что когда столько умных и эрудированных детей из шести команд, из низ трое ребят из-за границы, а трое из России, находятся в Мурманске, мы фактически уже развиваем область».

Турнир стал возможным благодаря поддержке спонсоров - половину расходов взяла на себя региональная шахматная Федерация, вторую голландская логистическая компания «Басамро», большую помощь турниру оказал конгресс-отель «Меридиан» и ряд других мурманских организаций. Этот турнир проходит буквально следом за ещё одним масштабным - «Полярным гамбитом».

Валентин Вересов, представитель компании «Basamro Logistics Group» (Нидерланды): «Я вижу, что шахматная активность в Мурманске стала гораздо более заметной: «Гамбит», до этого какие-то сетные соревнования, которые организовывались. Сейчас они получили большую поддержку, это видно, это, слава богу, это хорошо».

В числе гостей - прославленные шахматисты, руководители шахматных федераций разных стран и, конечно, болельщики – родители юных участников.

Валентина Гунина, чемпион по шахматам, почётный гость турнира : «Это очень значимый турнир. Если будет таких турниров больше, то будет круче. Будет больше спонсоров, больше денег, больше ученики будут выезжать. Это очень значимое событие».

Юрриаан Кейн, основатель движения детских и юношеских шахмат во Франции «ЧессМейтс» и одноименного турнира, лично присутствует на каждом соревновании.

Юрриаан Кейн, основатель движения, создатель турнира «ChessMates»: «Мы очень рады быть на Мурманской земле. И мы стараемся сделать так, чтобы турнир продолжался. В следующем году он запланирован в Роттердаме, затем в Дублине в 2022-ом. И потом мы были бы счастливы вернуться снова в Мурманск».

На шахматные баталии - три дня, в ходе которых по традиции «ЧессМейтс», команда принимающей стороны, Мурманской области, сразится с победителем прошлогоднего турнира – командой из Франции. Завершится турнир в воскресенье финальными играми и торжественной церемонией награждения победителей.