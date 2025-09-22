Иван Киган и Кристина Харатова: о новом проекте «Дом дружбы»

Телеканал «Арктик-ТВ» запускает новый проект «Дом дружбы».

При поддержке Министерства информационной политики Мурманской области студенты МАУ знакомятся с представителями разных народов. Узнают об их традициях, обычаях, погружаются в мир других культур.

В первом выпуске состоится знакомство зрителей с культурой татарского народа.

Гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Иван Киган и Кристина Харатова, любознательные студенты МАУ, подробно расскажут о новом проекте и какую цель он преследует.